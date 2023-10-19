Уряд Німеччини планує прискорити інтеграцію українських біженців у ринок праці

Влада Німеччини запропонувала кроки щодо прискорення інтеграції десятків тисяч українських біженців на ринку праці, закликавши компанії послабити вимоги до знання німецької мови та запропонувати додаткове навчання.

Про це йдеться у пресрелізі Міністерства праці та соціальних справ ФРН.



Останнім часом понад 100 тисяч українців пройшли інтеграційний курс, ще 100 тисяч пройдуть його у найближчі місяці.

"Кожен, хто пройшов інтеграційний курс, повинен якнайшвидше отримати досвід роботи та отримати подальшу кваліфікацію", - йдеться у повідомленні відомства.

Там зізнаються, що це сприяє забезпеченню потреби Німеччини у кваліфікованих працівниках.



Міністр праці Губертус Гайль заявив, що Міністерство праці та Федеральне агентство зайнятості вживають заходів з метою прискорення процесу інтеграції українських біженців. Зокрема, він зазначив, що уряд хотів би переконати великі компанії, агенції тимчасової зайнятості та галузеві асоціації взяти на себе відповідні зобов'язання з працевлаштування шукачів притулку, навіть якщо ті ще не досконало володіють німецькою.



Міністр запропонував призначити спеціального представника уряду з інтеграції біженців на ринок праці та назвав кандидатуру - Даніеля Терценбаха. Спецпредставник підтримуватиме реалізацію працевлаштування в режимі "турбо" для біженців і регулярно звітуватиме федеральному уряду про стан інтеграції біженців на ринок праці.



За останніми даними, із понад мільйона українців, які виїхали до Німеччини, рятуючись від війни росії проти України, працездатні 52%. З них працевлаштовано 196,7 тисячі, але 42 тисячі з них зайняті на роботах, що не підлягають сплаті внесків на соціальне страхування.