Уряд ФРН підтримує плани Євросоюзу щодо запровадження заборони на імпорт нафти з рф

08:53 02 травня Київ, Україна

На переговорах про запровадження шостого пакета санкцій проти росії Німеччина висловилася за нафтове ембарго, пише Die Welt.

За даними видання, це сталося під час нещодавніх переговорів представників країн Євросоюзу у Брюсселі, на яких обговорювався шостий пакет санкцій. Таким чином, запровадження нафтового ембарго стало набагато вірогіднішим.



Зважаючи на все, Німеччина вирішила змінити свою думку через успіхи в пошуку альтернативних постачальників нафти. Так, віцеканцлер Німеччини Роберт Хабек заявив, що залежність країни від російської нафти за часи війни скоротилася з 35% до 12%. Він зазначив, що завдяки зусиллям з диверсифікації постачальників "чорного золота" та за підтримки польського уряду ФРН перебуває "за кілька днів від того, щоб стати незалежною від російської нафти".



Єдині країни ЄС, які досі не підтримали запровадження ембарго, це Угорщина, Австрія, Словаччина, Іспанія, Італія та Греція. Словаччина та Угорщина, як стверджують дипломати, не хочуть йти на такий крок через велику залежність від постачання російської нафти.



Досі Німеччина була одним із головних противників антиросійських санкцій. Вона виступала не лише проти нафтового ембарго, а й проти запровадження санкцій щодо Сбербанку та відключення його від міжнародної платіжної системи SWIFT. Як випливає з документів, які бачив Bloomberg, Берлін побоювався, що санкції призведуть до порушення угод, пов'язаних із енергетикою. В останні тижні держава перейшла до використання альтернативних постачальників енергії і Німеччина, як і у випадку з нафтою, змінила своє рішення.