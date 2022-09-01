Уряд Фінляндії планує обмежити видачу віз росіянам

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто повідомив, що уряд схвалив плани розпочати обмеження кількості віз, які видаються росіянам.
За його словами, Гельсінкі збирається знизити кількість туристичних віз, що видаються, скоротивши кількість записів для подачі документів до посольства і консульства Фінляндії в росії. При цьому інші типи віз оформлятимуться як і раніше.
Хаавісто зазначив, що це тимчасовий захід. Фінляндія очікує, що більш скоординоване рішення вже на рівні Євросоюзу буде ухвалено наприкінці серпня на зустрічі європейських міністрів закордонних справ у Чехії.
За його словами, Гельсінкі збирається знизити кількість туристичних віз, що видаються, скоротивши кількість записів для подачі документів до посольства і консульства Фінляндії в росії. При цьому інші типи віз оформлятимуться як і раніше.
Хаавісто зазначив, що це тимчасовий захід. Фінляндія очікує, що більш скоординоване рішення вже на рівні Євросоюзу буде ухвалено наприкінці серпня на зустрічі європейських міністрів закордонних справ у Чехії.
За скасування туристичних віз росіянам також виступають Естонія, Латвія, Польща та Бельгія. Представники цих країн пропонують додати таку заборону до нового пакету антиросійських санкцій, залишивши росіянам лише візи для гуманітарних цілей та відвідування родичів, а також для журналістів та дисидентів.
Наприкінці липня всі партії Фінляндії проголосували за запровадження заборони на туристичні візи росіянам. І ініціативу підтримала більшість жителів країни. 4 серпня президент країни Саулі Ніїністе обговорив цю тему з урядом.
Прихильники обмежень зазначали, що відкриті кордони дають росії можливість обходити європейські санкції та експортувати підсанкційну продукцію. Фінська митниця вже почала перевіряти речі росіян, які виїжджають з країни, і шукати заборонені до вивезення товари.
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