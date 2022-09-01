Уряд Фінляндії планує обмежити видачу віз росіянам

14:45 05 серпня Київ, Україна

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто повідомив, що уряд схвалив плани розпочати обмеження кількості віз, які видаються росіянам.



За його словами, Гельсінкі збирається знизити кількість туристичних віз, що видаються, скоротивши кількість записів для подачі документів до посольства і консульства Фінляндії в росії. При цьому інші типи віз оформлятимуться як і раніше.



Хаавісто зазначив, що це тимчасовий захід. Фінляндія очікує, що більш скоординоване рішення вже на рівні Євросоюзу буде ухвалено наприкінці серпня на зустрічі європейських міністрів закордонних справ у Чехії.

«Ми не єдина країна, яка має проблеми з цим питанням [з візами]. Має бути більш скоординований підхід ЄС», — додав він.

За скасування туристичних віз росіянам також виступають Естонія, Латвія, Польща та Бельгія. Представники цих країн пропонують додати таку заборону до нового пакету антиросійських санкцій, залишивши росіянам лише візи для гуманітарних цілей та відвідування родичів, а також для журналістів та дисидентів.