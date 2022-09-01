Уряди 10 країн спростували фейк росіян щодо розробки біологічної зброї в «секретних лабораторіях»

12:11 30 серпня Київ, Україна

Уряд України та ще 9 країн – США, Вірменії, Грузії, Іраку, Йорданії, Ліберії, Філіппін, Сьєрра-Леоне та Уганди – опублікували спільну заяву, яка спростовує пропаганду кремля щодо розробки біологічної зброї в лабораторіях.

Текст заяви є на сайті Держдепартаменту США.

"Наші уряди відкрито та прозоро співпрацюють у рамках Програми зі зниження біологічної загрози, яка є частиною Програми спільного зменшення загрози Міністерства оборони США. Ці партнерства мають виключно мирні цілі. Вони не мають жодного відношення до зброї", – йдеться у заяві.

Співпраця згаданих країн спрямована на захист здоров'я людей та тварин, зокрема "в галузі запобігання, виявлення та контролю спалахів інфекційних захворювань, а також у підвищенні біобезпеки та біозахисту лабораторій".



Підписанти заяви закликали всі держави-учасниці Конвенції про біологічну зброю працювати разом, щоб підвищити захист проти інфекційних захворювань.



Конвенція про біологічну зброю від 1972 р. забороняє розробку, виробництво, придбання, передачу, накопичення запасів та застосування біологічної та токсичної зброї.