Прага готова допомогти Україні у реалізації української формули миру

18:53 09 серпня Київ, Україна

Після мирного саміту щодо України в Джидді, міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський оголосив про готовність своєї країни допомогти Україні в реалізації мирного плану. Чехія хоче надати підтримку у забезпеченні ядерної безпеки та судового переслідування за військові злочини росії.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський після зустрічі із президентом Петром Павлом 9 серпня.

Глава МЗС розповів главі чеської держави про підсумки мирного саміту щодо України, який відбувся у Джидді 5-6 серпня.

"Я повідомив йому (президенту - ред.), що ми запропонували професійну допомогу у виконанні українського мирного плану з десяти пунктів, особливо у сфері ядерної безпеки та судового переслідування за військові злочини", - зазначив Липовський.

При цьому заступник міністра Ян Маріан уточнив, що Чехія хоче допомогти у виконанні першого пункту мирного плану – забезпеченні ядерної та радіаційної безпеки, а також створити Спеціальний трибунал щодо військових злочинів росії.