Привітання з Днем Перемоги від Путіна і Лукашенка українському народові

13:54 08 травень Київ, Україна

Спроба зберегти хорошу міну при поганій грі, мабуть, так можна назвати лицемірні поздоровлення на адресу українців з боку лідерів Росії та Білорусі. Як повідомляє пресслужба Кремля, президент РФ Володимир Путін серед адресатів привітання з Днем Перемоги назвав народ України.

"Володимир Путін направив вітальні послання лідерам і громадянам Азербайджану, Вірменії, Білорусії, Казахстану, Киргизії, Молдавії, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану..., а також народам Грузії та України з нагоди 76-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні", - повідомили у російського президента.

У Кремлі зазначають, що в привітаннях Путін, зокрема, "висловив упевненість, що традиції братської дружби і взаємопідтримки, загартовані в суворі воєнні роки, були і залишаються непорушною основою для побудови і розвитку конструктивних, добросусідських відносин між нашими країнами і народами".

Президент Білорусі Олександр Лукашенко також привітав українців з Днем Перемоги. Лист він надіслав дипломатичною поштою нардепу Слуги народу Євгену Шевченку.

В цей момент Україна перервала офіційне повідомлення з чинною владою Білорусі, тому Лукашенко заздалегідь надіслав лист нардепу. Лукашенко підкреслив, що втрати Білорусі та України в цій війні були найважчими за всю історію країн.