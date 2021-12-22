З'явився текст законопроєкту про ліквідацію ОАСК

Зеленський запропонував ліквідувати Окружний адмінсуд Києва, на сайті парламенту опублікований текст президентського законопроєкту.
Так, згідно з пояснювальною запискою до проєкту закону, документом передбачається ліквідувати Окружний адміністративний суд міста Києва і створити Київський міський окружний адміністративний суд з місцезнаходженням в Києві і визначити, що територіальна юрисдикція Київського міського окружного адміністративного суду поширюється на місто Київ.
Також законопроєкт пропонує встановити, що з дня набрання чинності законом Окружний адміністративний суд міста Київ припиняє здійснення правосуддя, а розгляд і вирішення адміністративних справ, підсудних цьому суду, до початку роботи Київського міського окружного адміністративного суду буде здійснюватися Київським окружним адміністративним судом.
Згідно з оприлюдненим текстом, реалізація положень законопроєкту буде здійснюватися в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік на фінансування органів в системі правосуддя.
Крім того, повідомляється, що для належної реалізації цього законопроєкту також вноситься проєкт закону України "Про внесення зміни до розділу XII "Прикінцеві та перехідні положення закону України "Про судоустрій і статус суддів", який зареєстрований у Верховній Раді під номером 5370.
У пояснювальній записці зазначається, що обидва законопроєкти змістовно пов'язані, їхній розгляд, прийняття і набуття чинності повинні проходити одночасно.
Також наголошується, що закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
У той самий час іншим законопроєктом № 5370 "Про внесення зміни до розділу ХІІ "Прикінцеві та перехідні положення закону України "Про судоустрій і статус суддів", як зазначено в пояснювальній записці, пропонується доповнити розділ XII "Прикінцеві та перехідні положення закону України "Про судоустрій і статус суддів" новим пунктом 32, встановивши, що під час ліквідації Окружного адміністративного суду міста Київ положення частини шостої статті 147 зазначеного закону про порядок припинення здійснення правосуддя судом, який ліквідується, і передачі ним судових справ, застосовуються з урахуванням особливостей, визначених законом України "Про ліквідацію окружного адміністративного суду міста Київ та утворення Київського міського окружного адміністративного суду".
Так, згідно з пояснювальною запискою до проєкту закону, документом передбачається ліквідувати Окружний адміністративний суд міста Києва і створити Київський міський окружний адміністративний суд з місцезнаходженням в Києві і визначити, що територіальна юрисдикція Київського міського окружного адміністративного суду поширюється на місто Київ.
Також законопроєкт пропонує встановити, що з дня набрання чинності законом Окружний адміністративний суд міста Київ припиняє здійснення правосуддя, а розгляд і вирішення адміністративних справ, підсудних цьому суду, до початку роботи Київського міського окружного адміністративного суду буде здійснюватися Київським окружним адміністративним судом.
Згідно з оприлюдненим текстом, реалізація положень законопроєкту буде здійснюватися в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік на фінансування органів в системі правосуддя.
Крім того, повідомляється, що для належної реалізації цього законопроєкту також вноситься проєкт закону України "Про внесення зміни до розділу XII "Прикінцеві та перехідні положення закону України "Про судоустрій і статус суддів", який зареєстрований у Верховній Раді під номером 5370.
У пояснювальній записці зазначається, що обидва законопроєкти змістовно пов'язані, їхній розгляд, прийняття і набуття чинності повинні проходити одночасно.
Також наголошується, що закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
У той самий час іншим законопроєктом № 5370 "Про внесення зміни до розділу ХІІ "Прикінцеві та перехідні положення закону України "Про судоустрій і статус суддів", як зазначено в пояснювальній записці, пропонується доповнити розділ XII "Прикінцеві та перехідні положення закону України "Про судоустрій і статус суддів" новим пунктом 32, встановивши, що під час ліквідації Окружного адміністративного суду міста Київ положення частини шостої статті 147 зазначеного закону про порядок припинення здійснення правосуддя судом, який ліквідується, і передачі ним судових справ, застосовуються з урахуванням особливостей, визначених законом України "Про ліквідацію окружного адміністративного суду міста Київ та утворення Київського міського окружного адміністративного суду".
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