З'явилося розслідування CNN, яке розбиває російську версію трагедії в Оленівці

11:07 11 серпня Київ, Україна

Росія стверджує, що Україна використала американську зброю HIMARS для вбивства в'язнів, розслідування телерадіокомпаній CNN підтверджує, що це неправда.

Висновки ґрунтуються на аналізі відео та фото з місця трагедії, супутникових знімків до та після вибуху, експертних оцінках криміналістів та фахівців зі зброї.





Вранці після теракту представник прокремлівського телеканалу "Зірка" вказав на акуратно розкладені фрагменти, один з яких мав серійний номер ракети HIMARS, версію удару саме цією ракетою підтримав і офіційний представник міноборони росії генерал Конашенков.

Експерт зі зброї Кріс Кобб-Сміт, який переглянув зображення та відео наслідків, каже, що будівля з такими тонкими стінами та металевим дахом нізащо не встояла б після удару з такої РСЗВ, а номер ракети за такої пожежі точно не міг зберегтися.

«На цих відео ніде немає кратера, ліжка не рухалися, стовпи не пошкоджені, але видно значні пошкодження від пожежі. Якби це була керована реактивна система залпового вогню, ви побачили б кратери, розбиті стелі та стіни, підірвані тіла», — сказав Кобб-Сміт.

«Ознак значних пошкоджень вибухом на будинках чи тілах майже немає. Значна частина пошкоджень даху також, схоже, спричинена його падінням, а не впливом траєкторії боєприпасу чи ефекту вибуху».

Дослідники порівняли справжній удар ракетою HIMARS у Новій Каховці з ударом у Оленівці. На опублікованих супутникових знімках знищеного HIMARS складу росіян в Новій Каховці можна побачити, що від нього практично нічого не залишилося.

На супутникових знімках з Оленівки видно, що будівля практично не отримала зовнішніх пошкоджень.

Є лише ознаки того, що могло статися. І з огляду на просування росіянами неправдоподібного сценарію HIMARS, ці ознаки вказують на складну, але незграбну спробу фальсифікації з боку росії, йдеться у розслідуванні CNN.

Офіційні чиновники США також відкинули версію використання HIMARS. Експерти вказують на спалах зсередини будівлі, а не вибух через зовнішній вплив.