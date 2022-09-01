З'явилося розслідування CNN, яке розбиває російську версію трагедії в Оленівці

Росія стверджує, що Україна використала американську зброю HIMARS для вбивства в'язнів, розслідування телерадіокомпаній CNN підтверджує, що це неправда.
Висновки ґрунтуються на аналізі відео та фото з місця трагедії, супутникових знімків до та після вибуху, експертних оцінках криміналістів та фахівців зі зброї.
Вранці після теракту представник прокремлівського телеканалу "Зірка" вказав на акуратно розкладені фрагменти, один з яких мав серійний номер ракети HIMARS, версію удару саме цією ракетою підтримав і офіційний представник міноборони росії генерал Конашенков.
Експерт зі зброї Кріс Кобб-Сміт, який переглянув зображення та відео наслідків, каже, що будівля з такими тонкими стінами та металевим дахом нізащо не встояла б після удару з такої РСЗВ, а номер ракети за такої пожежі точно не міг зберегтися.
Дослідники порівняли справжній удар ракетою HIMARS у Новій Каховці з ударом у Оленівці. На опублікованих супутникових знімках знищеного HIMARS складу росіян в Новій Каховці можна побачити, що від нього практично нічого не залишилося.
На супутникових знімках з Оленівки видно, що будівля практично не отримала зовнішніх пошкоджень.
Є лише ознаки того, що могло статися. І з огляду на просування росіянами неправдоподібного сценарію HIMARS, ці ознаки вказують на складну, але незграбну спробу фальсифікації з боку росії, йдеться у розслідуванні CNN.
Офіційні чиновники США також відкинули версію використання HIMARS. Експерти вказують на спалах зсередини будівлі, а не вибух через зовнішній вплив.
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