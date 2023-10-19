З'явилися супутникові знімки аеродромів у Луганську та Бердянську, по яких прилетіли ATACMS

11:10 19 жовтня Київ, Україна

З'явилися супутникові знімки аеродромів у тимчасово окупованому Бердянську та Луганську після ракетних ударів ЗСУ далекобійними ATACMS

На знімках видно місця ураження.

На знімках компанії Planet Labs від 18 жовтня видно частину злітної смуги бердянського аеродрому, де, як передбачається, раніше знаходилися російські гелікоптери. На знімках також видно місця ураження.

OSINT-команда Tatarigami_UA проаналізувала супутникові знімки луганського аеродрому, куди також били ATACMS.

Візуальні підтвердження показують щонайменше 5 гелікоптерів, які отримали пошкодження різного ступеня. Також є ймовірність, що пошкоджень зазнали й інші об'єкти.

Автори вказують на те, що на авіабазі помітні численні сліди від вибухів, що ще раз доводить факт отримання саме касетної версії ATACMS.