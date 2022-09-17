З'явилися підтвердження: "генпрокурор ЛНР" став жертвою розборок окупантів

Загибель "генпрокурора ЛНР" Сергія Горенка, якого висадили в повітря на робочому місці - наслідок розбірок серед окупантів. Про це заявив голова Луганської обладміністрації Сергій Гайдай у суботу, 17 вересня, в ефірі телеканалу Freeдім.
За його словами, перед вибухом люди Пасічника затримали підприємців, які мали відношення до Горенка.
Зазначимо, що радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк також вважає, що вибух у кабінеті так званого "генпрокурора", не те інше, як розбирання місцевих кримінальних угруповань.
Нагадаємо, вранці 16 вересня у Луганську пролунав вибух у кабінеті "генпрокурора". За даними російських ЗМІ, одна людина загинула та одна поранена. Судячи з відео, у будівлі вибиті вікна на третьому поверсі. Що стало причиною вибуху, наразі невідомо.
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