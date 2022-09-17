З'явилися підтвердження: "генпрокурор ЛНР" став жертвою розборок окупантів

11:43 17 вересня Київ, Україна

Загибель "генпрокурора ЛНР" Сергія Горенка, якого висадили в повітря на робочому місці - наслідок розбірок серед окупантів. Про це заявив голова Луганської обладміністрації Сергій Гайдай у суботу, 17 вересня, в ефірі телеканалу Freeдім.

"Починаються внутрішні розбирання, було знищено "генпрокурора" так званої "ЛНР". Я думаю, що це розбирання між ним і гауляйтером Пасічником", - зазначив він.

За його словами, перед вибухом люди Пасічника затримали підприємців, які мали відношення до Горенка.

"Їх кидали до підвалу, вимагаючи свідчень проти "генпрокурора". Тобто, там були внутрішні інтриги. Можливо, вони так скінчилися", – підсумував Гайдай.

Зазначимо, що радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк також вважає, що вибух у кабінеті так званого "генпрокурора", не те інше, як розбирання місцевих кримінальних угруповань.

Нагадаємо, вранці 16 вересня у Луганську пролунав вибух у кабінеті "генпрокурора". За даними російських ЗМІ, одна людина загинула та одна поранена. Судячи з відео, у будівлі вибиті вікна на третьому поверсі. Що стало причиною вибуху, наразі невідомо.