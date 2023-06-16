З'явилися перші незалежні докази підриву Каховської ГЕС

13:26 09 червня Київ, Україна

Вчені з Норвегії зафіксували сейсмічні сигнали, що підтверджують вибух, що стався поблизу Каховської гідроелектростанції в ніч її руйнування.
Про це повідомляє NPR.
"Сейсмічні станції в Україні та Румунії зафіксували вибух на Каховській греблі того ранку, коли вона зруйнувалася", — пише видання.
Аналіз провела NORSAR – норвезька група, яка відстежує сейсмічні мережі по всій Європі. Магнітуда події складала від 1 до 2 балів.
"За їхніми даними, вибух стався 6 червня о 02:54 за місцевим часом в Україні.. Це виявлення є першим незалежним доказом того, що гребля, яка стримувала водосховище розміром приблизно з Велике Солоне озеро в Юті, була підірвана, а не "впала" через перенапругу та безгосподарність", - наголошує NPR.
Як зазначають журналісти, в останні тижні дамба зазнавала значного навантаження.
Весняні дощі заповнили Каховське водосховище повністю, і вода переливалася через верхню частину греблі, яка не мала достатньо відкритих шлюзів, щоб керувати потоком.. росія, яка контролює греблю, з листопада минулого року відкрила лише кілька із 28 воріт", - наголошується в повідомленні.
Напруга та попереднє пошкодження греблі призвели до припущення, що вона могла "впасти" сама по собі. Але, за даними NORSAR, що відстежує підземні ядерні випробування та інші сейсмічні явища, приблизно в той час, коли, як вважається, було зруйновано греблю, стався вибух
"Ми бачимо сфокусований імпульс енергії, що типово для вибуху", - сказав у коментарі NPR Волкер Ойє, сейсмолог із NORSAR, який проаналізував дані.
У той же час сейсмологи не можуть визначити місце вибуху ближче ніж 20-30 кілометрів від греблі. Але Ойє каже, що вибухи в цій конкретній частині України відбуваються рідко, тому вибух, спричинений чимось іншим, був би незвичайним збігом.

Раніше Служба безпеки заявила, що отримала підтвердження того, що дамбу Каховської гідроелектростанції підірвала диверсійна група окупантів. Про це свідчить перехоплення телефонної розмови, отриманої СБУ . Він також описує наслідки підриву ГЕС, які намагаються приховати в ри, серед яких підвищення рівня води, затоплення територій та руйнування.