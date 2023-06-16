З'явилися перші незалежні докази підриву Каховської ГЕС

Вчені з Норвегії зафіксували сейсмічні сигнали, що підтверджують вибух, що стався поблизу Каховської гідроелектростанції в ніч її руйнування.
Про це повідомляє NPR.
Norway's nuclear test-ban monitor NORSAR says seismic signals indicate що вони були explosion at Nova Kakhovka Dam в 02:54 AM on June 6, meanning kinetic action була високо likely використана для отримання dam down.- Faytuks News Δ (@Faytuks) June 8, 2023
Magnitude estimated between 1 and 2. https://t.co/CpSSWIaqRC pic.twitter.com/QYEPL8LWEF
Аналіз провела NORSAR – норвезька група, яка відстежує сейсмічні мережі по всій Європі. Магнітуда події складала від 1 до 2 балів.
Як зазначають журналісти, в останні тижні дамба зазнавала значного навантаження.
Напруга та попереднє пошкодження греблі призвели до припущення, що вона могла "впасти" сама по собі. Але, за даними NORSAR, що відстежує підземні ядерні випробування та інші сейсмічні явища, приблизно в той час, коли, як вважається, було зруйновано греблю, стався вибух
У той же час сейсмологи не можуть визначити місце вибуху ближче ніж 20-30 кілометрів від греблі. Але Ойє каже, що вибухи в цій конкретній частині України відбуваються рідко, тому вибух, спричинений чимось іншим, був би незвичайним збігом.
Раніше Служба безпеки заявила, що отримала підтвердження того, що дамбу Каховської гідроелектростанції підірвала диверсійна група окупантів. Про це свідчить перехоплення телефонної розмови, отриманої СБУ . Він також описує наслідки підриву ГЕС, які намагаються приховати в ри, серед яких підвищення рівня води, затоплення територій та руйнування.
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