З'явилися перші незалежні докази підриву Каховської ГЕС

13:26 09 червня Київ, Україна

Вчені з Норвегії зафіксували сейсмічні сигнали, що підтверджують вибух, що стався поблизу Каховської гідроелектростанції в ніч її руйнування.

Про це повідомляє NPR.

"Сейсмічні станції в Україні та Румунії зафіксували вибух на Каховській греблі того ранку, коли вона зруйнувалася", — пише видання.

Norway's nuclear test-ban monitor NORSAR says seismic signals indicate що вони були explosion at Nova Kakhovka Dam в 02:54 AM on June 6, meanning kinetic action була високо likely використана для отримання dam down.



Magnitude estimated between 1 and 2. https://t.co/CpSSWIaqRC pic.twitter.com/QYEPL8LWEF - Faytuks News Δ (@Faytuks) June 8, 2023

Аналіз провела NORSAR – норвезька група, яка відстежує сейсмічні мережі по всій Європі. Магнітуда події складала від 1 до 2 балів.

"За їхніми даними, вибух стався 6 червня о 02:54 за місцевим часом в Україні.. Це виявлення є першим незалежним доказом того, що гребля, яка стримувала водосховище розміром приблизно з Велике Солоне озеро в Юті, була підірвана, а не "впала" через перенапругу та безгосподарність", - наголошує NPR.

Як зазначають журналісти, в останні тижні дамба зазнавала значного навантаження.

Весняні дощі заповнили Каховське водосховище повністю, і вода переливалася через верхню частину греблі, яка не мала достатньо відкритих шлюзів, щоб керувати потоком.. росія, яка контролює греблю, з листопада минулого року відкрила лише кілька із 28 воріт", - наголошується в повідомленні.

Напруга та попереднє пошкодження греблі призвели до припущення, що вона могла "впасти" сама по собі. Але, за даними NORSAR, що відстежує підземні ядерні випробування та інші сейсмічні явища, приблизно в той час, коли, як вважається, було зруйновано греблю, стався вибух

"Ми бачимо сфокусований імпульс енергії, що типово для вибуху", - сказав у коментарі NPR Волкер Ойє, сейсмолог із NORSAR, який проаналізував дані.

У той же час сейсмологи не можуть визначити місце вибуху ближче ніж 20-30 кілометрів від греблі. Але Ойє каже, що вибухи в цій конкретній частині України відбуваються рідко, тому вибух, спричинений чимось іншим, був би незвичайним збігом.