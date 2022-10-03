З'явилися "договори" про прийняття чотирьох регіонів України до складу росії

Держдума росії опублікувала "договори" про прийняття чотирьох регіонів України до складу росії, підписані володимиром путіним і окупаційною владою регіонів 30 вересня.
У "договорах" зазначено, що регіони збережуть свої нинішні назви, керувати самопроголошеними ДНР та ЛНР будуть "глави республік", а Херсонською та Запорізькою областями – губернатори. Встановлено період інтеграції регіонів в економічну, правову та адміністративну систему росії – до кінця 2025 року. Врегульовано інші питання організації регіонів.
Серед іншого в договорах прописано, в яких межах чотири регіони "вступають" до складу росії та утворюються як федеральні суб'єкти. Проте формулювання викликають багато запитань. З них абсолютно незрозуміло, яку саме територію України росія оголошує анексованою.
При цьому незрозуміло, що охоплюють їхні межі на день "прийняття" в рф - чи йдеться про адміністративні кордони або фактично контрольовані (і на який момент).
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