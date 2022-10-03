З'явилися "договори" про прийняття чотирьох регіонів України до складу росії

12:38 03 жовтня Київ, Україна

Держдума росії опублікувала "договори" про прийняття чотирьох регіонів України до складу росії, підписані володимиром путіним і окупаційною владою регіонів 30 вересня.



У "договорах" зазначено, що регіони збережуть свої нинішні назви, керувати самопроголошеними ДНР та ЛНР будуть "глави республік", а Херсонською та Запорізькою областями – губернатори. Встановлено період інтеграції регіонів в економічну, правову та адміністративну систему росії – до кінця 2025 року. Врегульовано інші питання організації регіонів.



Серед іншого в договорах прописано, в яких межах чотири регіони "вступають" до складу росії та утворюються як федеральні суб'єкти. Проте формулювання викликають багато запитань. З них абсолютно незрозуміло, яку саме територію України росія оголошує анексованою.

"Межі території Донецької Народної Республіки визначаються межами території Донецької Народної Республіки, які існували на день її утворення та день прийняття до російської федерації та утворення у складі рф нового суб'єкта", - йдеться в договорі для самопроголошеної "ДНР". Таке саме формулювання і для "ЛНР". Що вважається днем утворення, територією на день утворення чи прийняття до складу рф, не уточнюється.

У випадку з областями формулювання трохи відрізняється: "Межі Херсонської області визначаються межами Херсонської області, що існували на день її прийняття в рф та утворення у складі росії нового суб'єкта", - йдеться в документі. Те саме вказується для Запорізької області.

При цьому незрозуміло, що охоплюють їхні межі на день "прийняття" в рф - чи йдеться про адміністративні кордони або фактично контрольовані (і на який момент).