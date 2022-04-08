З'явилася петиція проти локдауну вихідного дня

На сайті президента з'явилася петиція, в якій висунуто вимоги про скасування карантину вихідного дня, автор петиції обґрунтував свої заперечення тим, що позитивних результатів від таких обмежувальних заходів не буде.
Станом на 10:00 12 листопада її підписали 6153 українці.
На думку автора, введення карантину вихідного дня призведе до звільнення десятків тисяч співробітників, зменшення податкових надходжень і загострення соціальної кризи.
"Представники бізнесу та експерти ринку висловлюють категоричний протест ініціативі введення карантину вихідного дня" і вимагають:
- Не вводити в дію карантин вихідного дня, а в разі його введення скасувати.
- Скасувати в Києві і інших містах, центрах України заборону на здійснення підприємницької діяльності як в цілому, так і з обмеженням часу.
За минулу добу в Україні виявили рекордні 11 057 нових випадків захворювання на коронавірус.
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