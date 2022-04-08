З'явилася петиція проти локдауну вихідного дня

14:48 12 листопада Київ, Україна

На сайті президента з'явилася петиція, в якій висунуто вимоги про скасування карантину вихідного дня, автор петиції обґрунтував свої заперечення тим, що позитивних результатів від таких обмежувальних заходів не буде.

Станом на 10:00 12 листопада її підписали 6153 українці.

"Такі обмеження жодним чином не впливають на динаміку поширення хвороби. Введення карантину вихідного дня, в разі затвердження урядом, матиме катастрофічні наслідки для економіки і соціокультурного життя українського суспільства, спричинить повну втрату прибутків, приведе бізнес до нерентабельності і закриття", - йдеться в тексті петиції.

На думку автора, введення карантину вихідного дня призведе до звільнення десятків тисяч співробітників, зменшення податкових надходжень і загострення соціальної кризи.



"Представники бізнесу та експерти ринку висловлюють категоричний протест ініціативі введення карантину вихідного дня" і вимагають:

Не вводити в дію карантин вихідного дня, а в разі його введення скасувати.

Скасувати в Києві і інших містах, центрах України заборону на здійснення підприємницької діяльності як в цілому, так і з обмеженням часу.

За минулу добу в Україні виявили рекордні 11 057 нових випадків захворювання на коронавірус.