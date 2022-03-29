Підвищенню пенсійних виплат чорнобильцям - бути. Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський схвалив рішення Ради про підвищення пенсійних виплат учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС, а також особам, які постраждали внаслідок неї. Відповідний закон був підписаний президентом вчора, 30 червня, а сьогодні він частково набуває чинності.
Про це інформувала пресслужба глави держави.
Так, закон "Про внесення змін до закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб" у вівторок підтримала Верховна Рада.
Так, закон "Про внесення змін до закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб" у вівторок підтримала Верховна Рада.
Крім того, закон вводить державну адресну допомогу для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, осіб, які брали безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій та їхніх наслідків, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, які внаслідок цього стали особами з інвалідністю.
Відзначається, що документ набирає чинності з 1 січня 2022 року, крім тих його положень, наприклад, щодо мінімальних розмірів пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, які починають діяти з 1 липня цього року.
Як повідомлялося, відсьогодні п'ять мільйонів українських пенсіонерів почнуть отримувати підвищені пенсії.
Відзначається, що документ набирає чинності з 1 січня 2022 року, крім тих його положень, наприклад, щодо мінімальних розмірів пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, які починають діяти з 1 липня цього року.
Як повідомлялося, відсьогодні п'ять мільйонів українських пенсіонерів почнуть отримувати підвищені пенсії.
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