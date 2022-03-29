Підвищенню пенсійних виплат чорнобильцям - бути. Зеленський підписав закон

06:54 01 липня Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський схвалив рішення Ради про підвищення пенсійних виплат учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС, а також особам, які постраждали внаслідок неї. Відповідний закон був підписаний президентом вчора, 30 червня, а сьогодні він частково набуває чинності.

Про це інформувала пресслужба глави держави.



Так, закон "Про внесення змін до закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб" у вівторок підтримала Верховна Рада.

"Документом визначені мінімальні розміри пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи. Розміри такої пенсії для I групи інвалідності не можуть бути нижче 6000 гривень, для II групи інвалідності - 4800 гривень, для III групи інвалідності та дітей з інвалідністю - 3700 гривень", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Крім того, закон вводить державну адресну допомогу для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, осіб, які брали безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій та їхніх наслідків, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, які внаслідок цього стали особами з інвалідністю.



Відзначається, що документ набирає чинності з 1 січня 2022 року, крім тих його положень, наприклад, щодо мінімальних розмірів пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, які починають діяти з 1 липня цього року.



Як повідомлялося, відсьогодні п'ять мільйонів українських пенсіонерів почнуть отримувати підвищені пенсії.