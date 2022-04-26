Повторні вибори в Чернівцях призначені на 29 листопада

Центральна виборча комісія призначила повторне голосування на виборах мера Чернівців на 29 листопада.
Про це повідомили в пресслужбі ЦВК.
Так, до виборчого бюлетеня для повторного голосування з виборів Чернівецького міського голови включені два кандидати:
- Роман Клічук (висунутий місцевою організацією політичної партії "Єдина альтернатива")
- Віталій Михайлишин (висунутий місцевою організацією політичної партії "Команда Михайлишина").
- Роман Клічук (висунутий місцевою організацією політичної партії "Єдина альтернатива")
- Віталій Михайлишин (висунутий місцевою організацією політичної партії "Команда Михайлишина").
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