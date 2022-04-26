Повторні вибори в Чернівцях призначені на 29 листопада

16:05 27 листопада Київ, Україна

Центральна виборча комісія призначила повторне голосування на виборах мера Чернівців на 29 листопада.
 
Про це повідомили в пресслужбі ЦВК.
"29 листопада в Чернівцях повторно голосуватимуть на виборах міського голови... У повторному голосуванні, яке відбудеться на 115 виборчих дільницях, в загальному зможуть взяти участь орієнтовно понад 185,5 тис. виборців", - йдеться в повідомленні.
Так, до виборчого бюлетеня для повторного голосування з виборів Чернівецького міського голови включені два кандидати:

- Роман Клічук (висунутий місцевою організацією політичної партії "Єдина альтернатива")

- Віталій Михайлишин (висунутий місцевою організацією політичної партії "Команда Михайлишина").
"За підсумками голосування з виборів міського голови 25 жовтня 2020 року зазначені кандидати отримали найбільшу кількість голосів виборців. Так, Роман Клічук - 27,29% від кількості виборців, які взяли участь в голосуванні, Віталій Михайлишин - 21,33%", - додали в повідомленні.