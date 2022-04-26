Повторні вибори в Чернівцях призначені на 29 листопада

16:05 27 листопада Київ, Україна

Центральна виборча комісія призначила повторне голосування на виборах мера Чернівців на 29 листопада.

Про це повідомили в пресслужбі ЦВК.

"29 листопада в Чернівцях повторно голосуватимуть на виборах міського голови... У повторному голосуванні, яке відбудеться на 115 виборчих дільницях, в загальному зможуть взяти участь орієнтовно понад 185,5 тис. виборців", - йдеться в повідомленні.

Так, до виборчого бюлетеня для повторного голосування з виборів Чернівецького міського голови включені два кандидати:



- Роман Клічук (висунутий місцевою організацією політичної партії "Єдина альтернатива")



- Віталій Михайлишин (висунутий місцевою організацією політичної партії "Команда Михайлишина").