Повторні вибори мера Броварів призначено на 17 січня

22:27 24 листопада Київ, Україна

Новий склад Броварської міської територіальної виборчої комісії визначився з датою проведення повторних виборів, вони призначені на 17 січня 2021 року.

Додамо, що Київський окружний адміністративний суд 9 листопада визнав місцеві вибори в Броварах такими, що не відбулися, і зобов'язав міську ТВК провести повторні вибори міського голови і депутатів міської ради.

Причиною для визнання виборів такими, що не відбулися, адмінсуд вказав низку порушень, зокрема, "право на вільні вибори, процедура таємного голосування, рівне виборче право, а також те, що в назві типів виборів в бюлетенях допущені грубі помилки".