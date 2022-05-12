Повторний наступ на Київ

11:43 12 травня Київ, Україна

Можливість нападу на Київ залежить від того, як розвиватимуться події на сході України.



Наразі перспектив наступу на Київ з боку білорусі чи росії немає.



Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко в ефірі інформаційного телемарафону.



"Зараз якихось перспектив наступу на Київ з боку білорусі чи з боку росії військові не бачать. Незважаючи на те, що протягом останніх днів білоруси проводять стрілянину поруч із кордоном з Україною. Треба розуміти, що єдиний полігон у білорусі, на якому може відбуватися подібна стрілянина, знаходиться дійсно недалеко від території України. І реалістичність сценарію, що лукашенко входить у цю війну зі своєю армією, абсолютно мінімальна. У росіян зараз обмежений контингент знаходиться на території білорусі, тому зараз говорити про наступ на Київ доводиться", - наголосив Денисенко.



Також він повідомив, що можливість нападу на Київ залежить виключно від того, як розвиватимуться події на сході України.



"Все вирішуватиметься завдяки великій битві за Донбас. Від того, як ми її пройдемо, залежить вся подальша доля цієї війни. Чи це буде "заморозка", чи будуть наступи, чи відхід російської армії. Поки що говорити, чим закінчиться ця битва, ще дуже рано, вона у дуже гарячій фазі", - сказав Денисенко.