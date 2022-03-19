Потік українських біженців почав знижуватися, - Держприкордонслужба

11:47 18 березня Київ, Україна

Минулої доби з України виїхали майже 55 тисяч людей - на 20% менше, ніж днем раніше.

Про це повідомляється на сайті Держприкордонслужби у п'ятницю, 18 березня.



"Пасажиропотік щодо попередньої доби суттєво зменшився… Наразі майже за всіма напрямками відсутні черги пішоходів та транспортних засобів", – сказано у повідомленні.



Так, на Польщу припало понад 60% тих, хто виїхав. При цьому раніше цей показник складав 65-69%.



Також відзначається зростання потоку тих, хто в'їжджає в Україну. Вчора їхня кількість перевищила 18 тисяч, у тому числі громадян України – понад 15 тисяч, тоді як 14 березня ці показники становили відповідно 15 тисяч та 13 тисяч.



"Переважна більшість - чоловіки, які готові стати на захист країни. Загалом з початку відкритої озброєної агресії в Україну повернулося понад 302 тисячі наших співвітчизників", – йдеться у повідомленні.



Також повідомляється, що минулої доби на західних кордонах було оформлено майже 800 транспортних засобів з гуманітарними вантажами, ця кількість стабільна вже останні кілька днів.