Втрата контролю: росія визнала втрату села у Білгородській області

Влада Білгородської області в Росії визнала втрату контролю над прикордонним селом Нова Таволжанка.
Губернатор В'ячеслав Гладков повідомив, що Російський добровольчий корпус, ймовірно, увійшов до цього села, але через обстріли останніх двох днів вони не можуть підтвердити наявність людей там.
Гладков висловив надію на зміну ситуації, щоб повернути контроль над селом та переконати мешканців покинути його.
При цьому він не уточнив причини, через які влада не може увійти на територію села.
Губернатор В'ячеслав Гладков повідомив, що Російський добровольчий корпус, ймовірно, увійшов до цього села, але через обстріли останніх двох днів вони не можуть підтвердити наявність людей там.
Гладков висловив надію на зміну ситуації, щоб повернути контроль над селом та переконати мешканців покинути його.
При цьому він не уточнив причини, через які влада не може увійти на територію села.
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