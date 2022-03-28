Сумарні орієнтовні втрати ворога станом на 28 березня 2022 року
Особового складу – близько 17 000 осіб
Танків - 586 од.
Бойових броньованих машин – 1 694 од.
Артилерійських систем – 302 од.
РСЗВ - 95 од.
Засоби ППО - 54 од.
Літаків - 123 од.
Пускові установки ОТРК - 4
Вертольотів - 127 од.
Автомобільної техніки – 1 150 од.
Кораблі/катери - 7 од.
Цистерн з ПММ - 73
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 66
Спеціальна техніка - 21
Особового складу – близько 17 000 осіб
Танків - 586 од.
Бойових броньованих машин – 1 694 од.
Артилерійських систем – 302 од.
РСЗВ - 95 од.
Засоби ППО - 54 од.
Літаків - 123 од.
Пускові установки ОТРК - 4
Вертольотів - 127 од.
Автомобільної техніки – 1 150 од.
Кораблі/катери - 7 од.
Цистерн з ПММ - 73
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 66
Спеціальна техніка - 21
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