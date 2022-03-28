10:44 28 березня Київ, Україна

Сумарні орієнтовні втрати ворога станом на 28 березня 2022 року



Особового складу – близько 17 000 осіб

Танків - 586 од.

Бойових броньованих машин – 1 694 од.

Артилерійських систем – 302 од.

РСЗВ - 95 од.

Засоби ППО - 54 од.

Літаків - 123 од.

Пускові установки ОТРК - 4

Вертольотів - 127 од.

Автомобільної техніки – 1 150 од.

Кораблі/катери - 7 од.

Цистерн з ПММ - 73

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 66

Спеціальна техніка - 21