Втрата ворога на 19 березня: понад 14 400 особового складу

10:21 19 березня Київ, Україна

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 19.03:

  • особового складу – близько 14400 осіб,
  • танків – 466 од.,
  • бойових броньованих машин ‒ 1470 од.,
  • артилерійських систем – 213 од.,
  • РСЗВ - 72 од.,
  • засоби ППО - 44 од.,
  • літаків – 95 од.,
  • вертольотів – 115 од.,
  • автомобільної техніки - 914 од.,
  • кораблі/катери - 3 од.,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17.
  • Спеціальна техніка – 11.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.