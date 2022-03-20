Втрата ворога на 19 березня: понад 14 400 особового складу

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 19.03:
- особового складу – близько 14400 осіб,
- танків – 466 од.,
- бойових броньованих машин ‒ 1470 од.,
- артилерійських систем – 213 од.,
- РСЗВ - 72 од.,
- засоби ППО - 44 од.,
- літаків – 95 од.,
- вертольотів – 115 од.,
- автомобільної техніки - 914 од.,
- кораблі/катери - 3 од.,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17.
- Спеціальна техніка – 11.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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