Втрати російської окупаційної армії з початку війни

З 24 лютого до 4 квітня загальні втрати особового складу російських військ на території України орієнтовно склали 18 300 осіб.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Знищено:
147 літаків
134 вертольоти
647 танків
1844 бойові броньовані машини
330 артилерійських систем
54 засоби ППО
107 реактивних систем залпового вогню
76 цистерн з паливно-мастильними матеріалами
92 БПЛА оперативно-тактичного рівня
7 кораблів / легких швидкісних катерів
1273 одиниці автомобільної техніки
25 одиниць спеціальної техніки
4 пускові установки ОТРК
Знищено:
147 літаків
134 вертольоти
647 танків
1844 бойові броньовані машини
330 артилерійських систем
54 засоби ППО
107 реактивних систем залпового вогню
76 цистерн з паливно-мастильними матеріалами
92 БПЛА оперативно-тактичного рівня
7 кораблів / легких швидкісних катерів
1273 одиниці автомобільної техніки
25 одиниць спеціальної техніки
4 пускові установки ОТРК
Наголошується, що дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнює висока інтенсивність бойових дій.
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