Втрати російської окупаційної армії з початку війни

10:23 04 квітня Київ, Україна

З 24 лютого до 4 квітня загальні втрати особового складу російських військ на території України орієнтовно склали 18 300 осіб.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Знищено:



147 літаків

134 вертольоти

647 танків

1844 бойові броньовані машини

330 артилерійських систем

54 засоби ППО

107 реактивних систем залпового вогню

76 цистерн з паливно-мастильними матеріалами

92 БПЛА оперативно-тактичного рівня

7 кораблів / легких швидкісних катерів

1273 одиниці автомобільної техніки

25 одиниць спеціальної техніки

4 пускові установки ОТРК

Наголошується, що дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнює висока інтенсивність бойових дій.