Втрати Російської Федерації на ранок 28 лютого

09:08 28 лютий Київ, Україна

Сумарні орієнтовні втрати ворога з 24.02 до 28.02 станом на 6.00



Літаки - 29

Гелікоптери - 29

Танки - 191

Бойові броньовані машини - 816

Гармати - 74

ЗРК БУК - 1

Град - 21

Автомобільна техніка - 291

Цистерни – 60

БПЛА ОТР - 3

Кораблі/катери - 2

Засоби ППО - 5

Особовий склад орієнтовно – 5300 (уточнюється)