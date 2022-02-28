Втрати Російської Федерації на ранок 28 лютого

Сумарні орієнтовні втрати ворога з 24.02 до 28.02 станом на 6.00
Літаки - 29
Гелікоптери - 29
Танки - 191
Бойові броньовані машини - 816
Гармати - 74
ЗРК БУК - 1
Град - 21
Автомобільна техніка - 291
Цистерни – 60
БПЛА ОТР - 3
Кораблі/катери - 2
Засоби ППО - 5
Особовий склад орієнтовно – 5300 (уточнюється)
Літаки - 29
Гелікоптери - 29
Танки - 191
Бойові броньовані машини - 816
Гармати - 74
ЗРК БУК - 1
Град - 21
Автомобільна техніка - 291
Цистерни – 60
БПЛА ОТР - 3
Кораблі/катери - 2
Засоби ППО - 5
Особовий склад орієнтовно – 5300 (уточнюється)
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