Втрати російської армії у Запоріжжі суттєво зросли — ISW

11:33 20 вересня Київ, Україна





Про це йдеться у звіті американського інституту вивчення війни



У звіті наводиться заява спікера Таврійського угруповання військ України полковника Олександра Штупуна про те, що 18 вересня на Таврійському напрямку російські війська втратили 313 солдатів. Це набагато більше, ніж російські втрати за попередні два дні, коли росіяни щодня втрачали приблизно 200 військових.



Полковник Штупун заявив, що російські повітрянодесантні війська ведуть оборонні дії на Таврійському напрямку і для прикриття частин цих підрозділів прибули загони Шторм-Z із призовниками-в'язнями.



В Інституті вивчення війни припустили, що йдеться про необхідність прикрити російські частини повітряно-десантних військ під час можливого їхнього відходу.



Раніше експерти ISW спостерігали, як елементи російської 7-ї гвардійської гірськострілецької дивізії та 76-ї гвардійської дивізії ПДВ проводили контратаки проти ЗСУ в районі Роботиного (10 км на південь від Оріхова), і аналітики оцінювали, що ці операції, ймовірно, сильно послабили сили ПДВ. В останні дні втрати російської армії суттєво зросли у Запорізькій області. Ймовірно, росіяни зіткнулися з нестачею боєздатних підрозділів.Про це йдеться у звіті американського інституту вивчення війни (ISW) У звіті наводиться заява спікера Таврійського угруповання військ України полковника Олександра Штупуна про те, що 18 вересня на Таврійському напрямку російські війська втратили 313 солдатів. Це набагато більше, ніж російські втрати за попередні два дні, коли росіяни щодня втрачали приблизно 200 військових.Полковник Штупун заявив, що російські повітрянодесантні війська ведуть оборонні дії на Таврійському напрямку і для прикриття частин цих підрозділів прибули загони Шторм-Z із призовниками-в'язнями.В Інституті вивчення війни припустили, що йдеться про необхідність прикрити російські частини повітряно-десантних військ під час можливого їхнього відходу.Раніше експерти ISW спостерігали, як елементи російської 7-ї гвардійської гірськострілецької дивізії та 76-ї гвардійської дивізії ПДВ проводили контратаки проти ЗСУ в районі Роботиного (10 км на південь від Оріхова), і аналітики оцінювали, що ці операції, ймовірно, сильно послабили сили ПДВ.

"Загони "Шторм-Z" найчастіше неефективні у бою і, швидше за все, забезпечать російську оборону на заході Запорізької області незначною бойовою міццю", - йдеться у звіті.

Водночас, за даними ISW, російські та українські джерела відзначили кращу бойову координацію українців, точніший артилерійський вогонь та потужніші системи радіоелектронної боротьби під час просування української армії на південь від Бахмута.