Втрати російської армії на 13 квітня

Загальні бойові втрати противника сьогодні орієнтовно склали:
🔸особового складу – близько 19800 осіб,
🔸танків ‒ 739 од.,
🔸бойових броньованих машин ‒ 1964 од.,
🔸артилерійських систем – 358 од.,
🔸РСЗВ - 115 од.,
🔸засобів ППО - 64 од.,
🔸літаків - 158 од.,
🔸вертольотів – 143 од.,
🔸автомобільної техніки - 1429 од.,
🔸кораблів/катерів - 7 од.,
🔸цистерн з ПММ - 76,
🔸БПЛА оперативно-тактичного рівня – 132,
🔸спеціальної техніки – 25,
🔸пускових установок ОТРК/ТРК – 4.
🔸особового складу – близько 19800 осіб,
🔸танків ‒ 739 од.,
🔸бойових броньованих машин ‒ 1964 од.,
🔸артилерійських систем – 358 од.,
🔸РСЗВ - 115 од.,
🔸засобів ППО - 64 од.,
🔸літаків - 158 од.,
🔸вертольотів – 143 од.,
🔸автомобільної техніки - 1429 од.,
🔸кораблів/катерів - 7 од.,
🔸цистерн з ПММ - 76,
🔸БПЛА оперативно-тактичного рівня – 132,
🔸спеціальної техніки – 25,
🔸пускових установок ОТРК/ТРК – 4.
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