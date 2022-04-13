Втрати російської армії на 13 квітня

11:19 13 квітня Київ, Україна

Загальні бойові втрати противника сьогодні орієнтовно склали:



🔸особового складу – близько 19800 осіб,

🔸танків ‒ 739 од.,

🔸бойових броньованих машин ‒ 1964 од.,

🔸артилерійських систем – 358 од.,

🔸РСЗВ - 115 од.,

🔸засобів ППО - 64 од.,

🔸літаків - 158 од.,

🔸вертольотів – 143 од.,

🔸автомобільної техніки - 1429 од.,

🔸кораблів/катерів - 7 од.,

🔸цистерн з ПММ - 76,

🔸БПЛА оперативно-тактичного рівня – 132,

🔸спеціальної техніки – 25,

🔸пускових установок ОТРК/ТРК – 4.