Втрати російських військ у живій силі склали 17,8 тис. осіб – Генштаб ЗСУ

Станом на 2 квітня втрати російських окупантів у живій силі склали з початку масштабного вторгнення 24 лютого близько 17,8 тис.. людина. Про це у Facebook поінформував Генеральний штаб Збройних Сил України.
Орієнтовні дані (через інтенсивні бойові дії підрахунки утруднені) про втрати противника:
- особовий склад – 17 800 осіб;
- танки – 631 одиниця;
- бойові броньовані машини – 1776 одиниць;
- артилерійські системи – 317 одиниць;
- реактивні системи залпового вогню – 100 одиниць;
- засоби протиповітряної оборони – 54 одиниці;
- літаки – 143 одиниці;
- вертольоти – 134 одиниці;
- автомобільна техніка – 1236 одиниць;
- кораблі та катери – 7 одиниць;
- цистерни з паливно-мастильними матеріалами – 76 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 87 одиниць;
- спеціальна техніка – 24 одиниці;
- пускові установки оперативно-тактичних ракетних комплексів – 4 одиниці.
В останні дні Збройні сили України відтіснили супротивника на київському та чернігівському напрямках. Так, 1 квітня Генштаб ЗСУ повідомив про взяття під контроль 28 населених пунктів, що знаходяться зі східної та західної сторін Києва.
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