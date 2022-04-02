Втрати російських військ у живій силі склали 17,8 тис. осіб – Генштаб ЗСУ

12:30 02 квітня Київ, Україна

Станом на 2 квітня втрати російських окупантів у живій силі склали з початку масштабного вторгнення 24 лютого близько 17,8 тис.. людина. Про це у Facebook поінформував Генеральний штаб Збройних Сил України.

Орієнтовні дані (через інтенсивні бойові дії підрахунки утруднені) про втрати противника:

  • особовий склад – 17 800 осіб;
  • танки – 631 одиниця;
  • бойові броньовані машини – 1776 одиниць;
  • артилерійські системи – 317 одиниць;
  • реактивні системи залпового вогню – 100 одиниць;
  • засоби протиповітряної оборони – 54 одиниці;
  • літаки – 143 одиниці;
  • вертольоти – 134 одиниці;
  • автомобільна техніка – 1236 одиниць;
  • кораблі та катери – 7 одиниць;
  • цистерни з паливно-мастильними матеріалами – 76 одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 87 одиниць;
  • спеціальна техніка – 24 одиниці;
  • пускові установки оперативно-тактичних ракетних комплексів – 4 одиниці.
Данные Генштаба ВСУ

В останні дні Збройні сили України відтіснили супротивника на київському та чернігівському напрямках. Так, 1 квітня Генштаб ЗСУ повідомив про взяття під контроль 28 населених пунктів, що знаходяться зі східної та західної сторін Києва.

 