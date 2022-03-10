Втрати російських бойовиків на війні з Україною: дані на 10 березня

Стали відомі втрати російських окупантів у війні проти України станом на ранок 10 березня.
Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 10.03 орієнтовно склали:
Особовий склад – понад 12 000 осіб.
Танків – 335, бойових броньованих машин – 1105 од.
Артилерійських систем – 123.
РСЗВ – 56, засоби ППО – 29.
Літаків – 49, вертольотів – 81.
Автомобільна техніка – 526.
Кораблі/катери – 3.
Цистерн із ПММ – 60.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.
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