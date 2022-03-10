Втрати російських бойовиків на війні з Україною: дані на 10 березня

12:03 10 березень Київ, Україна

Стали відомі втрати російських окупантів у війні проти України станом на ранок 10 березня.

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 10.03 орієнтовно склали:

Особовий склад – понад 12 000 осіб.

Танків – 335, бойових броньованих машин – 1105 од.
 

Артилерійських систем – 123.

РСЗВ – 56, засоби ППО – 29.

Літаків – 49, вертольотів – 81.

Автомобільна техніка – 526.

Кораблі/катери – 3.

Цистерн із ПММ – 60.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - кажуть у Генштабі.