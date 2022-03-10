Втрати російських бойовиків на війні з Україною: дані на 10 березня

12:03 10 березень Київ, Україна

Стали відомі втрати російських окупантів у війні проти України станом на ранок 10 березня.

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 10.03 орієнтовно склали:



Особовий склад – понад 12 000 осіб.



Танків – 335, бойових броньованих машин – 1105 од.



Артилерійських систем – 123.



РСЗВ – 56, засоби ППО – 29.



Літаків – 49, вертольотів – 81.



Автомобільна техніка – 526.



Кораблі/катери – 3.



Цистерн із ПММ – 60.



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.