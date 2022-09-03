Втрати росії у війні вже перевищили 75 000 людей убитими та пораненими - Білий дім

10:40 28 липня Київ, Україна

За даними американської влади, втрати росіян у війні вже перевищили 75 тисяч людей убитими та пораненими. Про це в адміністрації президента США повідомили членам Палати представників у ході закритого брифінгу щодо ситуації в Україні, розповіла CNN конгресвумен від Демократичної партії Елісса Слоткін.

"Це дуже багато", - сказала вона, зазначивши, що понад 80% російських сухопутних військ "зав'язли" у своїх діях і відчувають втому.

Як зазначає The New York Times, якщо поточна оцінка адміністрації Байдена вірна, це є приголомшливими втратами. Чисельність російських військ в Україні навесні досягала 150 тисяч осіб, а отже, приблизно половина з них може бути виведена з ладу.

За її словами, головною темою на зустрічі були подальші заходи Сполучених Штатів щодо підтримки Києва у найближчі три-шість тижнів.

«Українці хочуть йти на південь, провести там кілька операцій. І ми хочемо, щоби у них все вийшло», — уточнила Слоткін. — «Вони дуже хочуть кілька разів надавати росіянам по шапці до настання зими».

Конгресвумен додала, що і демократи, і республіканці висловилися за підтримку ідеї надати ЗСУ далекобійні керовані оперативно-тактичні балістичні ракети серії ATACMS, які можуть вражати цілі на відстані до 280 кілометрів. Саме їх раніше запитував Київ як доповнення до вже наявних установок HIMARS, дальність атаки яких зараз не перевищує 78 кілометрів.