Втрати росії у війні вже перевищили 75 000 людей убитими та пораненими - Білий дім

За даними американської влади, втрати росіян у війні вже перевищили 75 тисяч людей убитими та пораненими. Про це в адміністрації президента США повідомили членам Палати представників у ході закритого брифінгу щодо ситуації в Україні, розповіла CNN конгресвумен від Демократичної партії Елісса Слоткін.
Як зазначає The New York Times, якщо поточна оцінка адміністрації Байдена вірна, це є приголомшливими втратами. Чисельність російських військ в Україні навесні досягала 150 тисяч осіб, а отже, приблизно половина з них може бути виведена з ладу.
За її словами, головною темою на зустрічі були подальші заходи Сполучених Штатів щодо підтримки Києва у найближчі три-шість тижнів.
Конгресвумен додала, що і демократи, і республіканці висловилися за підтримку ідеї надати ЗСУ далекобійні керовані оперативно-тактичні балістичні ракети серії ATACMS, які можуть вражати цілі на відстані до 280 кілометрів. Саме їх раніше запитував Київ як доповнення до вже наявних установок HIMARS, дальність атаки яких зараз не перевищує 78 кілометрів.
При цьому ще минулого тижня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван говорив, що Вашингтон не планує постачати українським військовим ракети ATACMS через побоювання, що вони можуть бути використані для ударів по російських територіях, що призведе до ще більшої ескалації воєнного конфлікту.
Раніше глава комітету збройних сил Палати представників Адам Сміт повідомив, що Сполучені Штати збільшать кількість систем HIMARS, що є в українців, з 12 до 25-30 одиниць.
На думку Міноборони України, їм необхідно не менше 50 установок HIMARS та ракетних систем M270 для оборони країни, а для наступу – 100.
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