Втрати росії від початку війни

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив дані щодо втрат окупантів за час вторгнення:
🔻особового складу – близько 19500 осіб,
🔻танків ‒ 725 од.,
🔻бойових броньованих машин ‒ 1923 од.,
🔻артилерійських систем – 347 од.,
🔻РСЗВ - 111 од.,
🔻засобів ППО - 55 од.,
🔻літаків - 154 од.,
🔻вертольотів - 137 од.,
🔻автомобільної техніки - 1387 од.,
🔻кораблів/катерів - 7 од.,
🔻цистерн з ПММ - 76,
🔻БПЛА оперативно-тактичного рівня – 119,
🔻спеціальної техніки – 25.
🔻пускових установок ОТРК/ТРК - 4.
🔻особового складу – близько 19500 осіб,
🔻танків ‒ 725 од.,
🔻бойових броньованих машин ‒ 1923 од.,
🔻артилерійських систем – 347 од.,
🔻РСЗВ - 111 од.,
🔻засобів ППО - 55 од.,
🔻літаків - 154 од.,
🔻вертольотів - 137 од.,
🔻автомобільної техніки - 1387 од.,
🔻кораблів/катерів - 7 од.,
🔻цистерн з ПММ - 76,
🔻БПЛА оперативно-тактичного рівня – 119,
🔻спеціальної техніки – 25.
🔻пускових установок ОТРК/ТРК - 4.
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