Втрати росії від початку війни

08:58 11 квітня Київ, Україна

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив дані щодо втрат окупантів за час вторгнення:



🔻особового складу – близько 19500 осіб,

🔻танків ‒ 725 од.,

🔻бойових броньованих машин ‒ 1923 од.,

🔻артилерійських систем – 347 од.,

🔻РСЗВ - 111 од.,

🔻засобів ППО - 55 од.,

🔻літаків - 154 од.,

🔻вертольотів - 137 од.,

🔻автомобільної техніки - 1387 од.,

🔻кораблів/катерів - 7 од.,

🔻цистерн з ПММ - 76,

🔻БПЛА оперативно-тактичного рівня – 119,

🔻спеціальної техніки – 25.

🔻пускових установок ОТРК/ТРК - 4.