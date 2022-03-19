Втрати Росії станом на 17 березня 2022 року

Сумарні орієнтовні втрати ворога станом на 17 березня 2022
Особовий склад – близько 14 000
Танки - 444
Бойові броньовані машини - 1435
Артилерійські системи – 201
РСЗВ - 72
Засоби ППО – 43
Літаки - 86
Гелікоптери - 108
Автомобільна техніка - 864
Кораблі/катери - 3
Цистерни – 60
БПЛА - 11
Спец.техніка - 10
Особовий склад – близько 14 000
Танки - 444
Бойові броньовані машини - 1435
Артилерійські системи – 201
РСЗВ - 72
Засоби ППО – 43
Літаки - 86
Гелікоптери - 108
Автомобільна техніка - 864
Кораблі/катери - 3
Цистерни – 60
БПЛА - 11
Спец.техніка - 10
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі