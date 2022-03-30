Втрати росії на ранок 30 березня

09:42 30 березня Київ, Україна

Триває 35 день повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ на території України. За цей час загарбник втратив понад 17 тис. особового складу, 650 танків та понад тисячу автомобільної техніки, йдеться у повідомленні Генштабу.



Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 30.03 орієнтовно склали:



особового складу - близько 17300 осіб,

танків ‒ 605 од.,

бойових броньованих машин ‒ 1723 од.,

артилерійських систем – 305 од.,

РСЗВ 96 од.

засоби ППО ‒ 54 од.,

літаків – 131 од.,

вертольотів – 131 од.,

автомобільної техніки ‒1184 од.,

кораблі/катери ‒ 7 од.,

цистерн з ПММ - 75,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 81,

спеціальна техніка – 21,

пускові установки ОТРК - 4.



«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», – йдеться у повідомленні.