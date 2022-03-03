Втрати РФ у «живій» силі за час війни з Україною склали 9000 солдатів – Генштаб

Нещодавно всі українці з тривогою стежили за зведеннями МОЗ про пандемію. І ось через кілька днів усі забули про коронавірус і з надією стежать за військовими зведеннями Генштабу.
З 24 лютого до 3 березня загальні втрати особового складу російських військ в Україні орієнтовно склали 9000 осіб. Про це йдеться у повідомленні Генштабу України.
Знищено:
- 30 літаків (інформація уточнюється)
- 31 вертоліт (інформація уточнюється)
- 217 танків
- 900 бойових броньованих машин.
- 90 артилерійських систем
- 11 засобів ППО
- 42 реактивні системи залпового вогню
- 60 цистерн з паливно-мастильними матеріалами
- 3 БПЛА оперативно-тактичного рівня
- 2 легкі швидкісні катери
- 374 одиниці автомобільної техніки
Наголошується, що дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнює висока інтенсивність бойових дій.
Зазначимо, що у Міноборони РФ визнали загибель 498 російських військових.
Раніше в Генштабі повідомили, що противник намагається дістатися північних околиць Києва, а також продовжує наступ у районі Харкова та Миколаєва.
Крім того, у Чорному морі спостерігається рух чотирьох десантних кораблів у супроводі трьох ракетних катерів у напрямку Одеси.
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