Втрати РФ у «живій» силі за час війни з Україною склали 9000 солдатів – Генштаб

10:15 03 березень Київ, Україна

Нещодавно всі українці з тривогою стежили за зведеннями МОЗ про пандемію. І ось через кілька днів усі забули про коронавірус і з надією стежать за військовими зведеннями Генштабу.

З 24 лютого до 3 березня загальні втрати особового складу російських військ в Україні орієнтовно склали 9000 осіб. Про це йдеться у повідомленні Генштабу України.

Знищено:

  • 30 літаків (інформація уточнюється)
  • 31 вертоліт (інформація уточнюється)
  • 217 танків
  • 900 бойових броньованих машин.
  • 90 артилерійських систем
  • 11 засобів ППО
  • 42 реактивні системи залпового вогню
  • 60 цистерн з паливно-мастильними матеріалами
  • 3 БПЛА оперативно-тактичного рівня
  • 2 легкі швидкісні катери
  • 374 одиниці автомобільної техніки

Наголошується, що дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнює висока інтенсивність бойових дій.

Зазначимо, що у Міноборони РФ визнали загибель 498 російських військових.

Раніше в Генштабі повідомили, що противник намагається дістатися північних околиць Києва, а також продовжує наступ у районі Харкова та Миколаєва.

Крім того, у Чорному морі спостерігається рух чотирьох десантних кораблів у супроводі трьох ракетних катерів у напрямку Одеси.