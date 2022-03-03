Втрати РФ у «живій» силі за час війни з Україною склали 9000 солдатів – Генштаб

10:15 03 березень Київ, Україна

Нещодавно всі українці з тривогою стежили за зведеннями МОЗ про пандемію. І ось через кілька днів усі забули про коронавірус і з надією стежать за військовими зведеннями Генштабу.

З 24 лютого до 3 березня загальні втрати особового складу російських військ в Україні орієнтовно склали 9000 осіб. Про це йдеться у повідомленні Генштабу України.

Знищено:

30 літаків (інформація уточнюється)

31 вертоліт (інформація уточнюється)

217 танків

900 бойових броньованих машин.

90 артилерійських систем

11 засобів ППО

42 реактивні системи залпового вогню

60 цистерн з паливно-мастильними матеріалами

3 БПЛА оперативно-тактичного рівня

2 легкі швидкісні катери

374 одиниці автомобільної техніки

Наголошується, що дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнює висока інтенсивність бойових дій.

Зазначимо, що у Міноборони РФ визнали загибель 498 російських військових.

Раніше в Генштабі повідомили, що противник намагається дістатися північних околиць Києва, а також продовжує наступ у районі Харкова та Миколаєва.

Крім того, у Чорному морі спостерігається рух чотирьох десантних кораблів у супроводі трьох ракетних катерів у напрямку Одеси.