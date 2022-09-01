Втрати особового складу російських військ перевищили 46 тисяч осіб

10:36 26 серпня Київ, Україна

З моменту вторгнення рф до 26 серпня загальні втрати особового складу російських військ орієнтовно склали 46 250 осіб (+400 за добу).

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Знищено:

1936 (+7) танків

4251 (+6) бойова броньована машина

1040 (+3) артилерійських систем

272 (+0) реактивні системи залпового вогню

148 (+0) засобів ППО

234 (+0) літаки

202 (+0) вертольоти

834 (+6) БПЛА оперативно-тактичного рівня

196 (+0) крилатих ракет

15 (+0) кораблів/катерів

3162 (+2) одиниці автомобільної техніки та автоцистерн

99 (+0) одиниць спеціальної техніки

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.