Втрати особового складу російських військ перевищили 46 тисяч осіб

З моменту вторгнення рф до 26 серпня загальні втрати особового складу російських військ орієнтовно склали 46 250 осіб (+400 за добу).
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Знищено:
Знищено:
- 1936 (+7) танків
- 4251 (+6) бойова броньована машина
- 1040 (+3) артилерійських систем
- 272 (+0) реактивні системи залпового вогню
- 148 (+0) засобів ППО
- 234 (+0) літаки
- 202 (+0) вертольоти
- 834 (+6) БПЛА оперативно-тактичного рівня
- 196 (+0) крилатих ракет
- 15 (+0) кораблів/катерів
- 3162 (+2) одиниці автомобільної техніки та автоцистерн
- 99 (+0) одиниць спеціальної техніки
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
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