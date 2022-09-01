Втрати особового складу російських військ перевищили 46 тисяч осіб

10:36 26 серпня Київ, Україна

З моменту вторгнення рф до 26 серпня загальні втрати особового складу російських військ орієнтовно склали 46 250 осіб (+400 за добу).

 
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Знищено:
  • 1936 (+7) танків
  • 4251 (+6) бойова броньована машина
  • 1040 (+3) артилерійських систем
  • 272 (+0) реактивні системи залпового вогню
  • 148 (+0) засобів ППО
  • 234 (+0) літаки
  • 202 (+0) вертольоти
  • 834 (+6) БПЛА оперативно-тактичного рівня
  • 196 (+0) крилатих ракет
  • 15 (+0) кораблів/катерів
  • 3162 (+2) одиниці автомобільної техніки та автоцистерн
  • 99 (+0) одиниць спеціальної техніки
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.