Втрати особового складу армії Росії досягли 30 тисяч людей - Генштаб

Як повідомив Генштаб ЗСУ вранці у суботу, з 24 лютого до 28 травня загальні втрати особового складу військ країни-агресора Росії на території України орієнтовно склали 30 тисяч – плюс 250 окупантів на добу.
Крім того, з початку війни знищено:
- 1330 (+8) танка
- 3258 (+12) бойових броньованих машин
- 628 (+5) артилерійські системи
- 203 (+2) реактивна система залпового вогню
- 93 (+0) засоби ППО
- 207 (+1) літаків
- 174 (+4) вертольотів
- 503 (+0) БПЛА оперативно-тактичного рівня
- 116 (+1) крилатих ракет
- 13 (+0) кораблів/катерів
- 2226 (+1) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
- 48 (+1) одиниць спеціальної техніки
Зазначається, що за минулу добу супротивник зазнав найбільших втрат на Авдіївському та Криворізькому напрямках.. Дані уточнюються.
Раніше повідомлялося, що у Харкові вбитих військових Росії відвантажують вагонами. Тіла складають у спеціальних вагонах-рефрижераторах, оскільки російська сторона відмовляється забирати своїх солдатів та наказує ховати у братських могилах.
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