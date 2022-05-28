Втрати особового складу армії Росії досягли 30 тисяч людей - Генштаб

10:34 28 травня Київ, Україна

Як повідомив Генштаб ЗСУ вранці у суботу, з 24 лютого до 28 травня загальні втрати особового складу військ країни-агресора Росії на території України орієнтовно склали 30 тисяч – плюс 250 окупантів на добу.

Крім того, з початку війни знищено:

  • 1330 (+8) танка
  • 3258 (+12) бойових броньованих машин
  • 628 (+5) артилерійські системи
  • 203 (+2) реактивна система залпового вогню
  • 93 (+0) засоби ППО
  • 207 (+1) літаків
  • 174 (+4) вертольотів
  • 503 (+0) БПЛА оперативно-тактичного рівня
  • 116 (+1) крилатих ракет
  • 13 (+0) кораблів/катерів
  • 2226 (+1) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
  • 48 (+1) одиниць спеціальної техніки

Зазначається, що за минулу добу супротивник зазнав найбільших втрат на Авдіївському та Криворізькому напрямках.. Дані уточнюються.

Раніше повідомлялося, що у Харкові вбитих військових Росії відвантажують вагонами. Тіла складають у спеціальних вагонах-рефрижераторах, оскільки російська сторона відмовляється забирати своїх солдатів та наказує ховати у братських могилах.

 