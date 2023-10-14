Втрати Чорноморського флоту Росії: у ВМС розкрили подробиці

13:29 14 жовтня Київ, Україна

Сьогодні, 14 жовтня, в ефірі телемарафону прес-секретар Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розкрив деякі подробиці ударів по російському флоту у Чорному морі. Він заявив, що російський корабель Павло Державін був двічі атакований біля узбережжя Криму. Також було вражено ворожий буксир Микола Муру.

"Вчора була "п'ятниця тринадцяте" для Чорноморського флоту Росії.. Двічі було вражено патрульний корабель Павло Державін. Лише з другого разу він зрозумів, що йому вже пора вшиватися з нашого Севастополя. Також підтверджуємо поразку буксира. Його відбуксують, він має відповідні пошкодження", - зазначив він.

За словами Плетенчука, він поки не може розкрити деталі справи і чим атакували російські кораблі.

Нагадаємо, що ще 11 жовтня кримські Telegram-канали заявили, що на зовнішньому рейді Севастополя з невідомих причин вибухнув патрульний корабель Чорноморського флоту Росії Павло Державін.

Як повідомили очевидці пабликам, близько 10 години ранку в морі пролунав потужний вибух.. Російське Міноборони відмовилося коментувати цю інформацію.

Пізніше, 12 жовтня, речник Військово-морських сил України капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук підтвердив, що біля Севастополя пошкодження отримав корабель Павло Державін.

Плетенчук відмовився розповісти деталі цього інциденту, але сказав: "Ви перші, кому я підтверджую це офіційно сьогодні, що він отримав ушкодження. Я не можу вам надати жодної інформації про обставини цього інциденту, назвемо це так, але факт такий є".

І ось, у п'ятницю, 13 жовтня, на рейді біля Севастополя знову пролунали потужні вибухи. Після чого в соцмережах з'явилися відео з російським військовим кораблем, за яким було видно шлейф диму. Окупаційна влада Криму традиційно заявила про військові навчання в Чорному морі та про те, що це таке "вітання" корабля.

Проте низка українських ЗМІ з посиланням на джерела в українських спецслужбах повідомили, що біля берегів півострова було пошкоджено носія крилатих ракет корабель Буян та великий патрульний корабель Павло Державін. Обидва судна були атаковані дронами.

Співробітник СБУ розповів журналістам, що відомство провело спільну операцію разом із ВМС ЗСУ. Після першого підриву (11 жовтня) Павела Державіна тральщики та водолази "так і не змогли виявити наше ноу-хау", додав він.

"Вчора пощастило підводному човну Алроса, який поки що зумів втекти від наших розробок. Носій крилатих ракет Буян повторити "подвиг" Алроси не зміг, тому був сьогодні вражений на севастопольському рейді експериментальним озброєнням Морських малюків", - розповіли у Службі. У СБУ з посиланням на організаторів спецоперації додали: "Попереджаємо москолоту – не треба ходити українськими водами, якщо хочете зберегти хоч якісь залишки свого флоту".

Російські Telegram-канали підтверджують, що корабель Державін знову був атакований під водою близько полудня 13 жовтня під час виходу із Севастопольської бухти та отримав пошкодження винторулевої групи.

Для надання допомоги йому направили буксир, який також був атакований.. Окупанти зазначили, що кораблі залишилися на ходу, "але ступінь ушкодження невідомий".