Втрати армії загарбників значно зросли майже до 52 тисяч військових

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, станом на 9 вересня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 51 900 осіб. Дані уточнюються. Найбільші втрати супротивника минулої доби спостерігалися на Харківському та Донецькому напрямках.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 09.09 орієнтовно складають:
- особового складу – близько 51 900 (+650) осіб ліквідовано
- танків ‒ 2122 (+10) од.
- бойових броньованих машин – 4575 (+18) од.
- артилерійських систем – 1237 (+11) од.
- РСЗВ – 306 (+1) од.
- засобів ППО – 159 (+0) од.
- літаків – 239 (+0) од.
- вертольотів – 211 (+1) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 888 (+4) од.
- крилатих ракет ‒ 214 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3399 (+55) од.
- спеціальної техніки ‒ 114 (+4)
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