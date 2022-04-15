Втрати армії окупантів на 15 квітня

11:56 15 квітня Київ, Україна

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.04 орієнтовно склали:



особового складу – 20000 осіб,

танків/tanks ‒ 756 од.,

бойових броньованих машин / APV ‒ 1976 од.,

артилерійських систем / artillery systems – 366 од.,

РСЗВ / MLRS ‒ 122 од.,

засобів ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 66 од.,

літаків/aircraft – 163 од.,

вертольотів / helicopters - 144 од.,

автомобільної техніки / vehicles ‒ 1443 од.,

кораблів/катерів/boats/cutters 8 од.,

цистерн з ПММ / fuel tanks ‒ 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 135,

спеціальної техніки – 25,

пускових установок ОТРК/ТРК – 4.



Противник продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі населених пунктів України. На Південнобузькому напрямку противник намагається провести фортифікаційне обладнання позицій, поповнює запаси озброєння та військової техніки, боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів. Розвідка із залученням безпілотних літальних апаратів.



На Донецькому та Таврійському напрямах основні зусилля ворог зосереджує на спробах захоплення населених пунктів Попасна та Рубіжне.