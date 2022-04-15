Втрати армії окупантів на 15 квітня

11:56 15 квітня Київ, Україна

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.04 орієнтовно склали:

особового складу – 20000 осіб,
танків/tanks ‒ 756 од.,
бойових броньованих машин / APV ‒ 1976 од.,
артилерійських систем / artillery systems – 366 од.,
РСЗВ / MLRS ‒ 122 од.,
засобів ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 66 од.,
літаків/aircraft – 163 од.,
вертольотів / helicopters - 144 од.,
автомобільної техніки / vehicles ‒ 1443 од.,
кораблів/катерів/boats/cutters 8 од.,
цистерн з ПММ / fuel tanks ‒ 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 135,
спеціальної техніки – 25,
пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

Противник продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі населених пунктів України. На Південнобузькому напрямку противник намагається провести фортифікаційне обладнання позицій, поповнює запаси озброєння та військової техніки, боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів. Розвідка із залученням безпілотних літальних апаратів.

На Донецькому та Таврійському напрямах основні зусилля ворог зосереджує на спробах захоплення населених пунктів Попасна та Рубіжне.