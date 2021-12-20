Втрати під Шумами: Зеленський терміново зв'язався з нормандськими лідерами

20:29 26 березень Київ, Україна

Глава України Володимир Зеленський і глава Офісу Президента Андрій Єрмак терміново зв'язалися з "Нормандською четвіркою" через втрати під Шумами, йдуть консультації.

Про це заявив спікер української сторони в ТКГ Олексій Арестович в п'ятницю, 26 березня.

"Президент і глава Офісу Президента України проводять інтенсивні консультації з керівництвом країн нормандського формату щодо грубого порушення режиму припинення вогню, в результаті якого загинули четверо українських військовослужбовців", - сказав Арестович на каналі Україна 24 за підсумками екстреної наради української делегації в ТКГ.

За його словами, українська делегація звернулася з нотою в ОБСЄ з метою, щоб вже завтра - в суботу, 27 березня - провести позачергове засідання підгрупи з безпеки.

"Ми звернулися в ОБСЄ для того, щоб провести позачергове засідання підгрупи з безпеки в рамках ТКГ. Воно заплановане на завтра. Ми маємо попередню згоду ОБСЄ, чекаємо відповідь російської сторони", - додав Арестович.