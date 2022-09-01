"Втрат немає": Міноборони Британії заявило, що росія втратила понад 80 000 військових

19:43 25 серпня Київ, Україна

Росія втратила в Україні понад 80 тисяч своїх військових, включаючи загиблих, поранених та дезертирів, заявив міністр оборони Британії Бен Уоллес.

"Ми здебільшого приймаємо дані про російські втрати, які становлять – якщо об'єднати загиблих, поранених, дезертирів – понад 80 тисяч осіб із їхніх збройних сил. Це 80 тисяч за шість місяців, порівняно з 15 тисячами, які вони втратили за десять років в Афганістані", – сказав військовий.

За даними англійської розвідки, просування військ росії протягом тижня можна вимірювати в метрах.

"Я говорив зі своїми начальниками розвідки сьогодні вранці, перед тим як виступити, ви знаєте, просування росії можна виміряти в метрах на тиждень, а не в милях," - додав Уоллес.

За даними Генштабу ЗСУ, за пів року втрати особового складу російських військ на території України орієнтовно становили 45 700 осіб.