Постраждалі в Бейруті українці чекають допомоги

Після вибуху в порту Бейрута в посольство України в Лівані звернулося 30 постраждалих українців. Вони просили про невелику фінансово підтримки на відновлення їхнього житла та здоров'я. Про це стало відомо від Дмитра Кулеби, глави МЗС України на онлайн-брифінгу сьогодні.

"Станом на 9:00 6 серпня загиблих або постраждалих громадян України від цього вибуху в Лівані немає", - сказав Кулеба.

За його словами, в українське посольство в Бейруті звернулося три українські родини з повідомленням про значному пошкодженні їх будинків в результаті вибуху.

Кулеба зазначив, що одна громадянка України повідомила про руйнування її квартири і незначних тілесних ушкодженнях, які вона отримала.

Міністр додав, що посольство займається долею цих громадян.

"Ми будемо надавати їм необхідну підтримку, в тому числі є запит від 30 осіб на отримання невеликої грошової допомоги. Зараз працюємо над вирішенням цього питання також ", - сказав Кулеба.

Він також зазначив, що українська громада в Лівані нараховує п'ять тисяч людей.

Раніше посол України в Лівані Ігор Осташ заявив, що деякі знаходяться в Бейруті українці зазнали незначних травмовані або втратили майно в результаті вибуху, але поранених і загиблих немає.