Постпред Росії боягузливо залишив засідання Ради безпеки ООН - ЗМІ

07:35 22 жовтня Київ, Україна

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя залишив зал засідання Ради Безпеки ООН, щоб "не чути виступу постпреда України Сергія Кислиці". Про це повідомляє інформагентство Укрінформ у суботу, 22 жовтня.

"Я шкодую, що Рада Безпеки все ще змушена слухати цього представника, оскільки єдине, що він зробив за майже вісім місяців вторгнення - це нагромадила брехню за брехнею. На кожному засіданні.. Про кожен аспект агресивної війни, яку замовив його господар у лютому", - наголосив представник України.

Він також відреагував на втечу Небензі і, зокрема, висловив сподівання, що невдовзі Росії більше не буде в Раді Безпеки ООН, де вона незаконно займає місце СРСР як постійного члена цього органу.

Кислиця також процитував постпреда Росії, який запевняв, що "метою спеціальної військової операції Росії не є окупація України або заподіяння шкоди місцевому населенню" і що вона "не впливає на критично важливу цивільну інфраструктуру".

Український постпред повідомив, що з 24 лютого в Україні зафіксовано пошкодження чи руйнування 51 412 об'єктів цивільної інфраструктури.

Дипломат також нагадав, що з 10 жовтня сталося близько 300 ракетних нападів та атак безпілотників на об'єкти енергетики та іншої цивільної інфраструктури у низці областей.

Дії кремлівського режиму згідно з міжнародним правом є тероризмом, підкреслив Кислиця.

За його словами, не дивно, що путін обрав новим командувачем своєї армії в Україні Сергія Суровікіна, який має судимість, а також відомий "своєю кровожерливою та злочинною сутністю".

Він додав, що російські терористи готують ґрунт для масштабної катастрофи на півдні України, замінувавши греблю та агрегати Каховської ГЕС.. Це може залишити Запорізьку АЕС без води для охолодження.

Світ має реагувати превентивно, щоб не допустити подібну катастрофу, підсумував Кислиця.

Нагадаємо, що росія як постійний член Ради Безпеки ООН на засіданні у п'ятницю наклала вето на резолюцію S/2022/720 із засудженням так званих псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України та вимогою виведення російських військ.