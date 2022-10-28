Постпред Росії на Раді безпеки ООН заявив про "українські лабораторії", "фінансовані Пентагоном". Реакція ООН

09:16 28 жовтня Київ, Україна

Постійний представник російської федерації в ООН Василь небензя заявив під час засідання Ради Безпеки 27 жовтня, що в Україні нібито діють біолабораторії, що фінансуються Міноборони США.

"Пряма участь військового відомства США у фінансуванні військово-морської діяльності в Україні відображена у плані надання технічної допомоги певним реципієнтам Міноборони України від 2018 року. Реальним одержувачем коштів є лабораторії Міноборони, розташовані у Києві, Львові, Одесі та Харкові", - заявив небензя.

За його словами, до 2020 року кількість українських лабораторій залучених до роботи та фінансованих Пентагоном досягла 30, і розташовані вони загалом у 14 населених пунктах.



Представники інших країн-членів ООН не сприйняли серйозних звинувачень з боку Росії. Зокрема, постійна представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд назвала засідання "втратою часу".

"Ми знаємо вже про ці всі твердження без будь-яких доказів. Та й Росія знає, що ці звинувачення сфабриковані, але слухняно виконує наказ свого президента Путіна. Україна не володіє біологічною зброєю та технологією щодо її створення", - сказала вона.

Представниця Великобританії Барбара Вудворд назвала звинувачення росії "маячням" та "дикими заявами". Представники Франції та Норвегії у свою чергу наголосили, що росія використовує ООН як платформу для дезінформації.

"Одна й та сама делегація скликає ці засідання з тієї ж теми. Настав час уже включити до порядку денного ради новий пункт засідання "ні про що", — додав з цього приводу представник Албанії.

У той же час в українській делегації заявили, що росія зібрала вже третє засідання в рамках ООН для того, щоб "сіяти дезінформацію", і таким чином Росія "дивно відзначає Тиждень суспільної інформації та ЗМІ ООН".