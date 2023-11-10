Постачання боєприпасів для України Євросоюзом можуть затягнутися - Bloomberg

Євросоюз навряд чи виконає зобов’язання надати Україні мільйон артилерійських боєприпасів до березня 2024 року.
Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на джерела.
Як зазначається, відповідну інформацію цього тижня передала дипломатам держав-членів блоку Європейська служба зовнішньополітичної діяльності, вказавши, що затверджений план боєприпасів для України, ймовірно, не вдасться виконати за рік, тобто до березня 2024 року.
Згідно з планами, складеними раніше, Євросоюз зобов'язався постачати Україні артилерійські боєприпаси протягом 12-місячного періоду, спочатку за рахунок використання наявних запасів, а потім через контракти на спільні закупівлі та збільшення промислових потужностей.
Проте, наголошує Bloomberg, уже минуло більше половини озвученого часу, а передати вдалося лише 30% артилерійських снарядів.
Представник EAS відмовився давати коментар, посилаючись на конфіденційний характер обговорень. Деякі країни-члени не розкривають деталі постачання, але блок може попросити їх надати більше даних. Це питання обговорять на зустрічі міністрів оборони Євросоюзу наступного тижня.
Агентство додає, що постачання Україні боєприпасів стає ще більш актуальним на тлі повідомлень про передачу КНДР снарядів для росії.
Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на джерела.
Як зазначається, відповідну інформацію цього тижня передала дипломатам держав-членів блоку Європейська служба зовнішньополітичної діяльності, вказавши, що затверджений план боєприпасів для України, ймовірно, не вдасться виконати за рік, тобто до березня 2024 року.
Згідно з планами, складеними раніше, Євросоюз зобов'язався постачати Україні артилерійські боєприпаси протягом 12-місячного періоду, спочатку за рахунок використання наявних запасів, а потім через контракти на спільні закупівлі та збільшення промислових потужностей.
Проте, наголошує Bloomberg, уже минуло більше половини озвученого часу, а передати вдалося лише 30% артилерійських снарядів.
Представник EAS відмовився давати коментар, посилаючись на конфіденційний характер обговорень. Деякі країни-члени не розкривають деталі постачання, але блок може попросити їх надати більше даних. Це питання обговорять на зустрічі міністрів оборони Євросоюзу наступного тижня.
Агентство додає, що постачання Україні боєприпасів стає ще більш актуальним на тлі повідомлень про передачу КНДР снарядів для росії.
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