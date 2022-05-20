Постачання зброї зі США здійснюється рекордно швидко

Надане озброєння США надходить в Україну за дуже короткий час.
Про це заявив представник посольства США в Україні Ден Лангенкемп в ефірі телемарафону.
За словами Лангенкемпа, США "ще ніколи в історії не перекидали обладнання так швидко і в таких масштабах в будь-яку іншу країну".
Крім того, він заявив, що за потреби для українських військових проводять необхідні навчання з використання наданої зброї.
Крім того, він заявив, що за потреби для українських військових проводять необхідні навчання з використання наданої зброї.
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