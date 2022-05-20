Постачання зброї зі США здійснюється рекордно швидко

16:38 20 травня Київ, Україна

Надане озброєння США надходить в Україну за дуже короткий час.

Про це заявив представник посольства США в Україні Ден Лангенкемп в ефірі телемарафону.

"Вся зброя йде зі складів США, які вже готові. Тобто ми швидко знаходимо способи, яким чином перевезти її. Вона доїжджає в Україну за години навіть іноді, менш ніж за день". Тобто уявіть, наскільки це швидко. Наприклад, як із гаубицями: ми оголосили про них, вони приїхали, і майже всі вже використовуються в Україні", - наголосив посол.

За словами Лангенкемпа, США "ще ніколи в історії не перекидали обладнання так швидко і в таких масштабах в будь-яку іншу країну".



Крім того, він заявив, що за потреби для українських військових проводять необхідні навчання з використання наданої зброї.