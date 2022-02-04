Посередницька роль Ердогана в українській кризі

20:06 03 лютий Київ, Україна

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган знову запропонував виступити посередником між Росією та Україною після сьогоднішніх переговорів із президентом України Володимиром Зеленським у Києві.



Погляд на зв'язки Туреччини з Україною та Росією та можливу роль Ердогана як посередника:



Анкара має тісні зв'язки як із Києвом, так і з Москвою, і Ердоган вважає, що його країна може відіграти ключову роль у розрядці напруженості. У минулому він припускав, що Туреччина може стати майданчиком для можливих мирних зусиль і відновив пропозицію провести переговори щодо зниження напруженості під час зустрічі із Зеленським.



"Туреччина готова взяти на себе роль посередника, щоб покласти край кризі між двома дружніми країнами, які є її сусідами в Чорному морі", - сказав Ердоган після зустрічі. «Я наголосив, що ми будемо раді провести зустріч на найвищому рівні, на рівні керівництва чи переговори на технічному рівні».



Після зустрічі із Зеленським Ердоган сподівається прийняти президента Росії Володимира Путіна в Туреччині. Він сказав, що візит Путіна, швидше за все, відбудеться після того, як російський президент повернеться з Китаю, де візьме участь у зимових Олімпійських іграх у Пекіні.



Виступаючи перед журналістами перед від'їздом, Ердоган не надав інформації про можливі посередницькі плани Туреччини, заявивши, що спочатку йому необхідно зустрітися з обома лідерами.



Минулого тижня Ердоган заявив, що для Росії було б "нераціонально" вторгатися в Україну і що Туреччина як член Минулого тижня Ердоган заявив, що для Росії було б "нераціонально" вторгатися в Україну і що Туреччина як член НАТО зробить усе необхідне. Однак він також говорив про необхідність «змістовного діалогу з Росією», щоб вирішити будь-які «розумні» проблеми безпеки, які у неї можуть виникнути, і пояснити Москві, чому деякі її вимоги «неприйнятні».



ЗВ'ЯЗКИ ТУРЕЧЧИНИ З УКРАЇНОЮ



Туреччина має історичні відносини з Україною та міцні етнічні зв'язки з українською кримськотатарською громадою.



Анкара виступила проти анексії Криму Росією у 2014 році, пообіцявши ніколи не визнавати її. У Києві Ердоган наголосив на прихильності Туреччини до територіальної цілісності та суверенітету України, включаючи Крим.



Член НАТО, Туреччина підтримує зусилля України щодо вступу до Альянсу.



В останні роки Анкара розширила оборонну співпрацю з Україною. Вона продала Києву озброєні безпілотники Bayraktar TB2, які використовувалися проти проросійських сепаратистів на сході України, що викликало гнів Москви. Туреччина та Україна також планують спільні виробничі проєкти в оборонній промисловості.



Під час візиту у четвер, який співпадає з 30-річчям встановлення дипломатичних відносин між Туреччиною та Україною, було підписано вісім угод, зокрема, пакт про вільну торгівлю.



СКЛАДНЕ ПАРТНЕРСТВО З РОСІЄЮ



Ситуація навколо України поставила Туреччину у безвихідь. Туреччина як член НАТО намагається відновити зв'язки зі США та іншими членами альянсу після неоднозначного рішення купити передові російські технології протиповітряної оборони. Але в той самий час вона не може собі дозволити зіпсувати зв'язки з Москвою.



Туреччині буде важко приєднатися до потенційних санкцій чи операцій проти Росії. Країна, яка щосили намагається впоратися з великою валютною кризою, розраховує на доходи від туризму, щоб допомогти своїй економіці та забезпечити життєво важливу іноземну валюту, а Росія є основним туристичним ринком Туреччини.

Москва вже використала цю ситуацію в минулому, зупиняючи рейси з туристами до Туреччини та припиняючи імпорт сільськогосподарської продукції після того, як Анкара збила російський військовий літак, дислокований у Сирії у 2015 році.



Туреччині також необхідно діяти обережно з Росією у Сирії. Анкарі необхідне схвалення Москви, щоб продовжити свою присутність на півночі Сирії, незважаючи на те, що дві сторони підтримують протилежні сторони у сирійській громадянській війні. У 2020 році 37 турецьких солдатів було вбито в результаті підтримуваних Росією авіаударів по повстанцях в останній сирійській провінції Ідліб, що контролюється повстанцями.

Ще більше ускладнює ситуацію те, що Росія є основним джерелом газу для Туреччини і в цей час будує першу в країні атомну електростанцію.