Посольство України в Ізраїлі оприлюднило різку заяву проти політики Ізраїлю щодо вторгнення росії

10:59 26 червня Київ, Україна

Посольство України в Ізраїлі заявило, що ізраїльський уряд обрав шлях тісної співпраці із російською федерацією. Після цього у МЗС країни заявили, що викличуть посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука.

"Посольство України в Державі Ізраїль із жалем зазначає, що нинішній ізраїльський уряд обрав шлях тісної співпраці з російською федерацією. Про це свідчить низка досить суперечливих подій, які відбулися у першій половині 2023 року і збіглися з майже повною відсутністю ізраїльської гуманітарної допомоги Україні. Серед них особливо слід відзначити безрезультатний візит міністра закордонних справ Ізраїлю до України у лютому цього року та низка інтерв'ю прем'єр-міністра Нетаньяху ЗМІ, зокрема останнє — з Jerusalem Post 22 червня", — наголошується в пості українського посольства у Фейсбуці в неділю, 25 червня.

Дипломати наголосили, що всі відповідні заяви ізраїльського прем'єра завжди були спрямовані на виправдання повної бездіяльності Ізраїлю у наданні Україні оборонної допомоги за останні 1,5 року.

"Спочатку аргументи були зосереджені навколо особливих відносин Ізраїлю з росією в Сирії та вразливого становища єврейського населення у російській федерації. Однак в останньому інтерв'ю з'явилися цілком вигадані та спекулятивні припущення, які передбачають передачу західного озброєння з поля бою в Україні сирійському та іранському режимам", - йдеться у повідомленні.

У посольстві також зазначили, що нещодавно ізраїльський уряд успішно провів два раунди політичних переговорів на високому рівні з міністерством закордонних справ росії. Крім того, було досягнуто домовленості про створення ще однієї російської дипломатичної місії в Єрусалимі, для якої навіть було безкоштовно виділено землю, представлену Міністерством закордонних справ як "велике досягнення".

"Варто відзначити кричущу зневагу моральних кордонів, продемонстровану багатьма високопоставленими ізраїльськими чиновниками, які взяли участь у дипломатичному прийомі, влаштованому посольством росії в Єрусалимі лише тиждень тому. Більше того, Міністерство закордонних справ Ізраїлю зберігає мертву мовчанку щодо регулярних антисемітських заяв, зроблених путіним та його поплічниками", - заявили українські дипломати.

У посольстві підкреслили, що в той час, як демократичні країни накладають санкції на росію як на терористичну країну, яка щодня вчиняє військові злочини, Ізраїль не ввів жодних санкцій, більше того, за останні два роки він збільшив двосторонню торгівлю з рф.



Так званий "нейтралітет" ізраїльського уряду сприймається як чітка проросійська позиція, зазначили дипломати.

“На жаль, ізраїльський уряд мало враховує думку власного народу та ігнорує заклики світової єврейської діаспори, яка однозначно підтримує Україну в її боротьбі проти російського державного тероризму. Ми закликаємо уряд Ізраїлю змінити свою позицію та підтримати Україну оборонними засобами, підтримати свободу та демократичний світовий порядок. Ми очікуємо, що Ізраїль буде на правильній стороні історії!” – наголошується у заяві.

У відповідь у МЗС Ізраїлю заявили, що викличуть посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука.

"Міністерство закордонних справ планує викликати посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука для оголошення догани після того, як посольство виступило з різкою заявою проти політики Ізраїлю щодо війни в його країні", - пише The Jerusalem Post.

Міністр закордонних справ Елі Коен заявив під час брифінгу, що "незважаючи на складність із росією, Ізраїль підтримував Україну з початку війни до сьогодні, громадськість підтримувала її територіальну цілісність та суверенітет і голосувала за осуд росії на міжнародних форумах", пише видання.



Міністр зазначив, що минулого року Ізраїль направив до України безпрецедентну, за його словами, суму — 80 мільйонів шекелів, а цього року ще більший бюджет для допомоги Києву.



Крім того, Коен зазначив, що ізраїльська система попередження про ракетний удар, яку випробовують у Києві, врятує життя мирним українцям.