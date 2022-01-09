Посольство США припиняє видачу віз росіянам

12:28 30 квітень Київ, Україна

Посольство США в Москві скорочує штат співробітників і припиняє видачу неімміграційних і недипломатичних віз.

Про це йдеться в повідомленні на сайті диппредставництва в п'ятницю, 30 квітня.



Такі дії пов'язані з забороною на наймання іноземних громадян.

"Ми шкодуємо, що дії уряду Росії змусили нас скоротити наш штат співробітників консульства на 75%, і будемо намагатися запропонувати громадянам США якомога більше сервісів", - йдеться в повідомленні.

Також з 12 травня буде скорочено кількість консульських послуг через введені обмеження щодо співробітників.



Видача неімміграційних віз для недипломатів буде припинена. Крім того, в доступному для огляду майбутньому посольство в Москві не відновить надання стандартних нотаріальних послуг, заміну паспортів США і видачу інших документів співгромадянам. Американцям з простроченими візами дипломати рекомендували покинути Росію до 15 червня, або почати оформляти нову візу через російське МВС.



Нагадаємо, 21 квітня МЗС РФ оголосило про висилку 10 американських дипломатів у відповідь на аналогічні дії США. Також в РФ заборонили американським диппредставництвам наймати іноземних громадян.