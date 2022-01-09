Посольство США припиняє видачу віз росіянам

Посольство США в Москві скорочує штат співробітників і припиняє видачу неімміграційних і недипломатичних віз.
Про це йдеться в повідомленні на сайті диппредставництва в п'ятницю, 30 квітня.
Такі дії пов'язані з забороною на наймання іноземних громадян.
Також з 12 травня буде скорочено кількість консульських послуг через введені обмеження щодо співробітників.
Видача неімміграційних віз для недипломатів буде припинена. Крім того, в доступному для огляду майбутньому посольство в Москві не відновить надання стандартних нотаріальних послуг, заміну паспортів США і видачу інших документів співгромадянам. Американцям з простроченими візами дипломати рекомендували покинути Росію до 15 червня, або почати оформляти нову візу через російське МВС.
Нагадаємо, 21 квітня МЗС РФ оголосило про висилку 10 американських дипломатів у відповідь на аналогічні дії США. Також в РФ заборонили американським диппредставництвам наймати іноземних громадян.
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