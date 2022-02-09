Посольство США засуджує обмеження окупаційною владою свободи зібрань в Криму

19:59 18 травень Київ, Україна

Посольство США в Україні в 77-у річницю радянської депортації кримськотатарського народу засуджує переслідування і затримання кримських татар "радянською владою" в Криму.

Про це заявив перший секретар посольства США в Україні Майкл Крідлер у відеозверненні, опублікованому посольством США в Фейсбуці.

"Згадуючи цю трагічну подію, ми засуджуємо дії російської окупаційної влади в Криму, яка продовжує обмежувати свободу слова, мирних зібрань та об'єднань, забороняючи збори в дні роковин", - сказав Крідлер.

Американський дипломат акцентував, що з 2014 року окупаційна влада розгорнула кампанію насильства, залякування і тортур щодо всіх, хто виступає проти окупації, включаючи представників етнічних і релігійних меншин.



У посольстві акцентували увагу і на підтримці жертв окупаційної влади.

"Ми з вами сьогодні і кожен день. Ми закликаємо Росію негайно припинити окупацію території України. Крим - це Україна!" - підкреслив перший секретар.

Як повідомлялося, 18 травня в Україні відзначається День боротьби за права кримськотатарського народу і пам'яті жертв депортації кримських татар.