Посольство США засуджує обмеження окупаційною владою свободи зібрань в Криму

Посольство США в Україні в 77-у річницю радянської депортації кримськотатарського народу засуджує переслідування і затримання кримських татар "радянською владою" в Криму.
Про це заявив перший секретар посольства США в Україні Майкл Крідлер у відеозверненні, опублікованому посольством США в Фейсбуці.
Американський дипломат акцентував, що з 2014 року окупаційна влада розгорнула кампанію насильства, залякування і тортур щодо всіх, хто виступає проти окупації, включаючи представників етнічних і релігійних меншин.
У посольстві акцентували увагу і на підтримці жертв окупаційної влади.
Як повідомлялося, 18 травня в Україні відзначається День боротьби за права кримськотатарського народу і пам'яті жертв депортації кримських татар.
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