Посольство РФ в Білорусі повідомили про затримання росіян

Посольству Російської Федерації в Білорусі вручено офіційне повідомлення про затримання 32 росіян під Мінськом.

Головне консульське управління Міністерства закордонних справ Білорусі направило офіційне повідомлення про затримання в республіці 32 громадян Росії.

Про це 29 липня повідомляється на сторінці дипломатичного представництва РФ в Twitter.

«Посольством отримано від головного консульського управління МЗС РБ офіційне повідомлення про затримання в республіці 32 громадян Росії», - йдеться в повідомленні.

Співробітники групи «А» Комітету держбезпеки Білорусі і ОМОН МВС в Мінському районі в ніч на 29 липня затримали 32 росіянина. Ще одного члена групи затримали на півдні Білорусі. За даними білоруського державного агентства БЕЛТА, всі іноземці є членами ПВК «Вагнер». Більше 10 з них включені в список українського сайту «Миротворець» як учасники бойових дій на Донбасі, на стороні підтримуваних Росією сепаратистів.

Посольство Росії в Білорусі відмовилося офіційно прокоментувати ситуацію із затриманням бійців приватної військової компанії. Дипломати уточнили, що не отримували офіційного повідомлення про затримання російських громадян на території Білорусі, тому запросили інформацію у компетентних органів Білорусі.

Російський письменник і бойовик Захар Прилепин повідомив, що серед затриманих найманців виявилося кілька людей з його «батальйону». За його словами, бойовики не збиралися дестабілізувати ситуацію в Білорусі. «Звичайна історія: добре навчені люди рухаються в певних напрямках за своїми маршрутами, у них свої справи і ніяка Білорусія їм не потрібна», - сказав Прилепин.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко під час термінової наради з членами Ради безпеки заявив, що необхідно звернутися до відповідних структур Російської Федерації, щоб вони пояснили ситуацію з російським бойовиками ПВК «Вагнер» в Білорусі.