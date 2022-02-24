Посольство РБ висловило невдоволення щодо дій українських політиків

Білорусь назвала дії представників Верховної Ради, Офісу президента та міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби "недружніми" через їхні заяви про нелегітимність Олександра Лукашенка.
Про це повідомила пресслужба диппредставництва у четвер, 1 жовтня.
Відзначається, що у посольства Білорусі найбільше нерозуміння викликали заклики "окремих політиків і громадських діячів до згортання економічного співробітництва України з Білоруссю".
Відзначається, що у посольства Білорусі найбільше нерозуміння викликали заклики "окремих політиків і громадських діячів до згортання економічного співробітництва України з Білоруссю".
Також дипломати наголосили на неприпустимості заохочення та схвалення з України дій, спрямованих на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в Білорусі, і тих, що руйнують конструктивний формат українсько-білоруських відносин. "Білорусь самостійно впорається з непростою ситуацією, в якій опинилося останнім часом білоруське суспільство", - заявили в посольстві.
Водночас представники диппредставництва відзначили, що Білорусь завжди була й залишається прихильною добросусідству й ніколи не допускала і не допустить втручання у внутрішньополітичні процеси України, не ставила під сумнів суверенне право українського народу самостійно визначати шлях свого розвитку. Ця позиція є для Республіки Білорусь принциповою і не раз підтверджувалася в критичні для України періоди.
Посольство розраховує на об'єктивну, зважену, відповідальну духу добросусідства та засновану на принципах взаємної поваги та невтручання у внутрішні справи один одного позицію України.
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